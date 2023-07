Jorge Macri y Martín Lousteau coinciden en endurecer las medidas para impedir piquetes en la ciudad y se diferencian de Larreta

escuchar

Pese al duro enfrentamiento que protagonizan por ganar la jefatura de gobierno porteña, Jorge Macri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) coinciden en un punto: hay que regular el derecho a la protesta en la Ciudad de Buenos Aires . Luego de la jornada de caos que se vivió ayer por las movilizaciones que lideraron organizaciones sociales de izquierda frente al Ministerio de Desarrollo Social, ambos precandidatos de Juntos por el Cambio enfatizaron que hay que endurecer las condiciones que hoy permiten la realización de piquetes en el microcentro, en una crítica sutil a la actual gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“En un gobierno nuevo hay que ser más firme y entender que en Argentina se está agotando la prepotencia de unos pocos sobre la mayoría silenciosa que no tiene tiempo de quejarse porque labura y mucho. Es lo mismo que con los piquetes. Hay que terminarlos”, enfatizó Macri en declaraciones a Radio Mitre.

Limpian las calles tras el acampe de piqueteros en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social Tomás Cuesta - LA NACION

El actual ministro de gobierno porteño sostuvo que, como primera medida, “hay que sacar a los niños de estas manifestaciones”. “Hay que tratar a los adultos como adultos responsables –sostuvo-. Si llevan a un chico a una marcha, perder el plan y si hay figura penal, que sean procesados. De base, no pueden cobrar el plan porque el plan exige escolaridad. Si no tenés con quien dejar a tu hijo, no vas a la marcha”, explicó el precandidato a jefe de gobierno porteño.

La propuesta de Lousteau va en un sentido similar: coincide en que se debe sancionar a todo aquel manifestante que cobre planes sociales y lleve a sus hijos a las protestas aunque, con una mirada más amplia, propone complementar esta medida con un nuevo Código de Convivencia en la ciudad para desincentivar los cortes de calles.

“Vamos a sancionar a quienes cobren planes sociales y traigan a sus hijos a las protestas, porque todos como Estado hacemos un gran esfuerzo para pagar planes con el objetivo que los chicos estén en la escuela no en manifestaciones llevados por sus padres”, sostuvo el precandidato radical.

En cuanto al nuevo código de convivencia, Lousteau anticipó que su plan es quitarles las licencias y habilitaciones a las empresas de transporte que traigan manifestantes a cortar calles en la ciudad. “Se identificará a los colectivos y combis a través del anillo digital y no volverán a trabajar en la capital”, advirtió.

Caminamos por Constitución y charlamos con vecinos y comerciantes. Nos contaron sobre los problemas edilicios, la ocupación del espacio público y la inseguridad en el barrio.



Vamos a terminar con los piquetes implementando un nuevo Código de Convivencia. Reglamentaremos el… pic.twitter.com/FEV1Qod0hJ — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 4, 2023

Una idea similar lanzó el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti, el delfín de Patricia Bullrich a competir en la provincia.

“Hay que desincentivar las protestas con dos medias concretas: sacar el Ministerio de Desarrollo Social de la 9 de Julio y quitarle la licencia a los micros escolares que transporten piqueteros, porque no está en sus misiones y funciones, eso se puede hacer ya, ahora”, sostuvo el actual intendente de Lanús.

“No es una sola medida, son una serie de propuestas, algunas de efecto inmediato y otras llevarán más tiempo, hay que trabajar de manera coordinada entre el gobierno nacional, provincial y municipal, pero hay que empezar de una vez por todas”, indicó.

LA NACION