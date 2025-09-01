Jorge Rial cuestionó al Gobierno, que lo acusó ante la Justicia de formar parte de una “operación de inteligencia”

El periodista Jorge Rial cuestionó este lunes la denuncia que presentó el Gobierno ante la Justicia, en la que se lo acusa de ser uno de los responsables de una operación de inteligencia para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

Según el conductor, “en un acto de locura extrema y en su peor momento”, el Presidente “va directo” contra la libertad de prensa y expresión.

A través de una publicación en su cuenta de X, Rial apuntó contra el Gobierno y afirmó que acusa al periodismo de una “conspiración internacional”. “Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”, analizó.

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se mencionan el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.

La presentación dice que las grabaciones de Karina Milei podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

“Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, agregaron en Balcarce 50.

— JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2025

La denuncia a la que hace referencia el periodista se conoció este mediodía, en un posteo de la cuenta X del vocero presidencial Manuel Adorni. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Y añadió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.



— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

“En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión”, dijo Rial.

Respecto a la denuncia que presentó el Gobierno, consideró: “Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en Argenzuela por C5N y en Carnaval Stream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia -concluyó-”.

Los audios que se conocieron el viernes pasado tienen una voz que pertenecería a Karina Milei Enrique García Medina - LA NACION

La presentación del Gobierno fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por sorteo recayó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

En un documento de 20 páginas, el Gobierno pidió que que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones. En ese marco, solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.