Jorge Todesca: "Algunos gobernaban con pocos datos y mucha retórica"

El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), Jorge Todesca , habló en PM con Eleonora Cole, por LN+ , y aseguró que "gobiernos históricos de la Argentina gobernaban con pocos datos y mucha retórica", repasó la actualidad de la institución y contó su deseo de que haya una nueva Ley Estadística.

-Si mirás ahora para atrás y ves todo lo que ha pasado en estos años y la manera en que vos tomaste el mando en el comienzo del Indec, ¿qué dirías?

-Hoy nuestro país es capaz de producir fenómenos de distinta índole a una velocidad muy grande, o sea, el Indec lucía en un momento, eventualmente, no recuperable como organización. Es más, desde afuera del Indec la mayoría de los analistas dijeron 'hay que volver a fundar un instituto".

-¿Lucía como no recuperable?

-Como no recuperable en términos de cómo arreglar una organización tan perturbada. No su gente, no estoy hablando de los trabajadores del Indec (sino) de la perturbación, de la organización, pero la verdad es que fue más rápido, aunque hay muchísimo para hacer, que lo imaginado y eso es esa especie de energía que a veces ocurre en nuestro país cuando algún grupo humano deja el enfrentamiento.

-¿Pero hablás de enfrentamientos internos?

-No, básicamente del que teníamos con la gente que venía de la gestión anterior.

-Hablamos de Guillermo Moreno

-Exactamente sí, combinado con algunas cuestiones sindicales y demás, pero de pronto eso se pudo reordenar y finalmente no hay estadísticas de izquierda, no hay estadísticas de derecha, ni macristas ni kirchneristas: hay estadísticas y adentro del Indec hay gente de izquierda, gente kirchnerista, gente independiente, gente más afín al Gobierno, pero el objeto de trabajo es independiente y la gran cuestión, que es la decisión del Presidente de la República de respetar la independencia del Instituto, se traduce en el trabajo cotidiano.

-¿Cómo asegurarnos que no vuelva a suceder lo que sucedió durante la gestión de Moreno, que no vuelva a haber una intervención, que quien vaya a presidir el Indec no vuelva a manipular las cifras?

-En definitiva el mejor reaseguro al que se puede aspirar es una nueva Ley Estadística que está consensuada y diseñada al interior del Gobierno, pero es un tema de oportunidad de presentación legislativa que lo que hace es que la dirección del Indec deje de ser un cargo designado directamente por el Presidente de la República sino que sea fruto de un concurso público con acuerdo del Senado y muchas otras transformaciones, un mandato fijo de cinco años, renovable por una vez y demás.

-Eso trascendería un Gobierno

-Esa es la idea. En realidad lo que yo podría desear más es haber sido ser el último director designado por el Presidente sin concurso público.

-¿Confías en que esto se pueda llegar a hacer el año próximo?

-Sí, creo que es un proyecto que va a ir para adelante. Estas cosas han tardado en tomar estado legislativo en la mayoría de los países que han hecho modificaciones o que están intentándolo. México tardó 12 años en modificar su ley, Chile hace varios años que está también con el trámite.

-¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Presidente Macri?

-Por temas del Indec no hablo, como parte de reuniones del equipo económico sí. El seguimiento del Indec aparte del Ministerio de Hacienda en algún momento lo hacía la Jefatura de Gabinete con cierta periodicidad, después no, a medida que se normalizó. Si tengo que hablar con el Ministro hablo, hay consultas de otras áreas pero no es permanente porque no es necesario.

-¿Recibiste algún tipo de presión?

-No, nunca.

-¿Queda algo de Moreno adentro del Indec?

-Si queda no se ve en la superficie, puede ser, pero lo que importa es el comportamiento institucional de la gente. Lo importante es que no queden actitudes que perturben institucionalmente, yo no las percibo y creo que lo que percibo es lo que es

-Una de las cuestiones que revisa Alberto Fernández cuando habla de los errores del kirchnerismo tiene que ver con el Indec, sin embargo en el libro Sinceramente no se menciona. ¿Te llamó la atención?

-Sí, profundamente porque ella tenía una responsabilidad central en lo que ocurrió. Eso es absolutamente así porque no puede ocurrir sin la intervención del Presidente de la República, de la misma manera que de forma inversa esta independencia que tenemos cuando todavía no hay una reforma institucional no podría darse sin la voluntad absolutamente opuesta de Macri

-¿Crees que la sociedad se da cuenta de eso y lo valora o lo condena?

-Sí, hay muchas muestras. Lo más importante es lo actual, que el Instituto puede mostrar transparencia, credibilidad y el camino hacia el futuro. Estas cosas se aprecian después de que se pierden

-¿Por qué es tan importante confiar en las estadísticas y en los números del Indec?

-Primero el derecho a la información pública es un derecho constitucional y el que lo tiene que garantizar es el Gobierno, en segundo lugar, en las sociedades modernas los Gobiernos tienden a estar basados en la evidencia, si vos mirás gobiernos históricos de la Argentina, gobernaban con pocos datos y mucha retórica. Hoy tenés muchos más datos y mucha menos posibilidad de retórica, para poder hacer retórica pura, el relato, tenés que ocultar los datos y enterrarlos.