El ministro de Seguridad bonaerense en La Cornisa 34:50

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 21:29

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió este domingo al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y lo defendió, luego de que el funcionario quedara envuelto en un grave escándalo por la difusión de un video en el que dijo que encubre la venta de drogas en su distrito."Me parece que lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad", dijo Berni.

El funcionario justificó sus dichos al decir que conoce bien a Ishii. "Sé que es un intendente con gran experiencia en gestión. Me parece que fue algo que no supo expresar o que se sacó de contexto", agregó.

Luego, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que más allá de los reclamos, se debe respetar el voto de la sociedad: "Se tiene que respetar la voluntad de todas las personas de José C. Paz que lo votaron a Ishii no una vez, sino cuatro veces. Eso es faltarle el respeto a la voluntad popular".

Su relación con Cristina Kirchner

Sergio Berni se refirió también a su vínculo con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, luego de decir que era "su única jefa política". Sin embargo, reveló que "discute bastante" con la exmandataria.

Invitado a La Cornisa, emitido por LN+, el ministro bonaerense negó que, con esa frase, le quite poder al presidente Alberto Fernández: "El Frente de Todos es un espacio que está formado por diferentes sectores políticos. Cada uno tiene una conducción política, en mi caso es Cristina".

Sobre los cruces que tuvo con la ministra de Seguridad de la Nación,Sabina Frederic, por los diferentes operativos durante la cuarentena para combatir la pandemia del coronavirus, Berni dijo que "acata todo lo que tenga que ver con la gestión".

"Disentir es una prerrogativa que tenemos aquellos militantes que por sobre todas las cosas lo hacemos con lealtad. No soy un sumiso ni digo a todo que sí. Creo que la discusión es parte de la construcción de la política", sostuvo y contó, como ejemplo, su vínculo con Cristina Kirchner: "Discuto bastante con la vicepresidenta, pero me va mal porque siempre voy con mis ideas y vuelvo con las de ella".

Según el ministro, "es una persona que tiene una concepción muy rígida y fuerte". Asimismo, aseguró que responde "funcionalmente" al gobernador, Axel Kicillof.

Sin ánimo de abrir una interna dentro del Gobierno, remarcó: "Todos los que lo integramos al Frente de Todos reconocemos en la figura de Fernández la responsabilidad de, no solamente haber ganado las elecciones y que sea el Presidente, sino de conducir el destino de la nación".