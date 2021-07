José Luis Espert eligió una controvertida palabra para los sindicalistas

El candidato liberal, José Luis Espert, conversó con A dos voces y allí dijo: “Hay una esperanza y es probar lo que hacen los países a los que les va bien. No otra cosa. No me vengan con que si es factible o no”. En este sentido, explicó que lo que hay que hacer es “muy simple”, pero advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a terminar comiendo rebanadas de viento”.

Según resaltó, la primera clave es “comercializar con el mundo y dejar de usarlo como ‘mangueros’”. “Basta de pedirles prestado”, subrayó. Como segundo aspecto, el economista señaló que la Argentina “no tiene ciudadanos, sino esclavos impositivos”. “Basta de este tamaño del Estado que ahoga a la gente que está en blanco. El tipo que paga impuestos no es un extraterrestre”, lanzó luego, al decir que la gente está “desangrada” de pagar impuestos. “Cada vez se ajusta más al que labura o al buen empleado público que cobra miserias porque hay ñoquis”, criticó. Y para terminar, se refirió a la cuestión de los sindicalistas, a quienes definió como “sindigarcas”. De esta manera, amplió: “Hay seis millones de trabajadores en negro. Y ellos [por los sindicalistas] se niegan a cambiar algo que le hace mal a sus supuestos defendidos”.

Durante la entrevista, Espert también cuestionó con mucha dureza a la lista del oficialismo. “El desprecio que demuestra el Frente de Todos a los argentinos debería tener algún límite porque ya es de mal gusto. Premiaron a [Daniel] Gollan, que es el responsable de la mitad de los 100 mil muertos [a causa del coronavirus] y pusieron a [Victoria] Tolosa Paz, que es la titular de la mesa contra el hambre y responsable de que haya 15 por ciento de pobres. Los dos deberían estar fuera del Gobierno, directamente”, afirmó.

“No me voy a poner a pronosticar sobre un gobierno de chiflados”, dijo cuando le preguntaron si el oficialismo quería reformar el sistema de salud. Y profundizó: “Es un gobierno de chiflados porque volvieron a poner un cepo a las exportaciones de carne. Lo probaron hace menos de 10 años y el precio de la carne terminó volando por los aires”.

LA NACION