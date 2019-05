Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 02:29

El economista y el precandidato presidencial José Luis Espert participó del programa Mesa Chica , que se emite por LN+ y analizó el escenario político de cara a las elecciones presidenciales . "Es un delirio que la alternativa a un mal gobierno de Macri sea Cristina", sentenció.

En cuanto a su precandidatura, Espert sostuvo que lo motivó el hartazgo de ver un país "destruido por el sistema". Y agregó: "Como sociedad somos cómplices de un país que hace 80 años viene para atrás".

En ese sentido, el precandidato presidencial apuntó contra la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof y dijo: "No estaría pensando en presentarse si la sociedad lo hubiera expulsado del sistema por el desastre que hizo como Ministro de Economía".

"Es un delirio que la alternativa a un mal gobierno de Macri sea Cristina. Habla mal de nosotros", criticó el economista. En cuanto a la grieta, aclaró que el verdadero escenario de polarización no se da entre la exmandataria y el Presidente, sino, que se trata de todo el arco político y su propio frente. "Porque no hay uno solo que no haya hecho un programa económico que termine mal. Entonces la real grieta es entre la política que ha destrozado este país y el frente Despertar.

Espert se mostró optimista de cara a las PASO, y dijo que su frente ha multiplicado en los últimos cuatro meses sus números. Tenemos chance de dar una sorpresa, algo que no se está considerando. Me parece que podemos ser una muy linda alternativa al 'cuco de Cristina' y al mal gobierno de Macri".

Al analizar la gestión actual, Espert no habló de fallas del Gobierno, sino que lo calificó como "parte del problema". Y aclaró: "Hacen elecciones para ganar y gobiernan para ganar elecciones, pero cambiar el país, cero". Asimismo, en cuanto a la campaña electoral el economista resaltó que es necesario ser claro con las medidas que se van a tomar y ahondó en la urgencia de una reforma laboral y concretamente en la quita de obras sociales al sector sindical.

"No puedo creer que haya un sindicalista en este país que no se ponga colorado cuando defienden las leyes laborales que provocan que una empresa quiebre o que generan que casi 5 millones de empleados del sector privado estén en negro", apuntó Espert y definió al paro de hoy como "absurdo".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal