Milei en Davos, en vivo: la participación del Presidente y otros mandatarios en el Foro Económico Mundial

El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia: el gobernador Melella denunció “un acto irresponsable”
El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia durante un período de 12 meses tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones de la ciudad fueguina. Según indicaron, la medida es de carácter transitorio y se mantendrá hasta que las autoridades provinciales subsanen las infracciones identificadas.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026, firmada este martes y publicada este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial. En el texto, el Gobierno señala que el puerto presenta un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización y en el cumplimiento de protocolos, y falta de observancia de los mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.
Entre críticas y elogios, las reacciones al discurso de Javier Milei en Davos
Exponentes de la política y economistas criticaron este miércoles el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos. En una intervención que tuvo casi una hora y media de demora, el mandatario aseguró que el mundo “empezó a despertar” y volver a “las raíces de Occidente”, con fuertes elogios al capitalismo y críticas a la intervención estatal.
Su discurso impactó en la política nacional tras su mensaje contra el socialismo. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman fue una de las primeras en criticar a Milei. “En el CBC de la UBA no lo aprueban con esos conceptos hurtados del Rincón del Vago (facho)”, arremetió en X.
La Argentina participará de una reunión en EE.UU. sobre minerales críticos convocada para “socios” internacionales
WASHINGTON.- Mientras acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller Pablo Quirno confirmó su participación en representación de la Argentina de una reunión en Estados Unidos el 4 de febrero próximo sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para “socios de todo el mundo”.
Mediante un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la reunión ministerial, que se desarrollará en Washington, se centrará en fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, que la administración de Donald Trump considera esenciales para la “seguridad económica y nacional de Estados Unidos, su liderazgo tecnológico y un futuro energético resiliente”.
Un manifiesto antiestado, el guiño a Trump y la decisión de no buscarse otro dolor de cabeza
Javier Milei en Davos es sinónimo de estrépito. En 2024 sacudió la cumbre del poder económico global con una descripción catastrofista sobre la salud de Occidente de la que culpó a las élites que organizan el foro suizo. Un año después llevó al extremo su refutación al wokismo. Tanto que desató un movimiento de protestas en la Argentina por una frase que se interpretó como homofóbica: “En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. ¡Son pedófilos!”. ¿Podía superarse en 2026?
En su tercer acto en los Alpes, Milei optó por presentar un manifiesto anarcocapitalista, resumido en la idea de que las regulaciones estatales matan el crecimiento económico y que el libre mercado es la única opción justa. Hubo, detrás del fárrago teórico, una implícita invitación a invertir en la Argentina: ofreció un país con un gobierno que no se mete en los negocios.
