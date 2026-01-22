Milei en Davos, en vivo: la participación del Presidente y otros mandatarios en el Foro Económico Mundial

El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia durante un período de 12 meses tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones de la ciudad fueguina. Según indicaron, la medida es de carácter transitorio y se mantendrá hasta que las autoridades provinciales subsanen las infracciones identificadas.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026, firmada este martes y publicada este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial. En el texto, el Gobierno señala que el puerto presenta un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización y en el cumplimiento de protocolos, y falta de observancia de los mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.