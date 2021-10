José Luis Espert estalló contra los piqueteros porque lo dejaron atascado en el centro porteño: “A ustedes deberían meterlos en cana porque no nos dejan transitar”

Mientras el Frente Piquetero despliega a sus militantes en todo el país, con la mayor concurrencia en la ciudad de Buenos Aires, el centro porteño se tornó caótico para el tránsito y uno de los atascados fue el candidato a diputado por Avanza Libertad José Luis Espert, que se bajó de su auto en plena Avenida 9 de Julio para quejarse por el corte. “A ustedes deberían meterlos en cana porque no nos dejan transitar”, les gritó, indignado, a los manifestantes que se disponían sobre la senda peatonal para interrumpir la circulación de vehículos en el cruce de la calle Perón y la avenida Huergo.

En la escena que fue grabada por una de las personas que viajaba con él quedó registrado que otros automovilistas se unieron al reclamo de Espert. Por eso, el economista que compite en la Provincia se acercó primero a dialogar con una mujer que estaba su misma situación y ambos gesticularon contra los piqueteros.

Luego, Espert volvió al auto, con un visible fastidio por no poder avanzar y charló con otro conductor. Esta vez, se quejó por el accionar de la Policía de la Ciudad . “Vos podés creer que estos tipos cuidan el corte”, se preguntó sobre los oficiales dispuestos en las inmediaciones de la Casa Rosada y del Centro Cultural Kirchner.

“La Policía cuida el corte, es una locura”, insistió Espert, a quien en el último tramo del video se lo vio acercarse al sector donde se encontraban los efectivos.

La Capital aislada por piquetros cuidados por órdenes de arriba y la puta madre que los pario. pic.twitter.com/Ta9OatCgoj — Jose Luis Espert (@jlespert) October 14, 2021

Pero eso no fue todo. En un segundo registro, Espert aparece con su compañera de lista, Carolina Píparo . “Necesitamos ir a trabajar a La Plata y a Lomas de Zamora y acá estamos, rehenes de este piquete que no nos deja pasar. Tenemos más de dos horas de retraso. Ya lo vivimos cuando vinimos y ahora no podemos volver. Gente de laburo frenada por este corte”, dijo la excambiemita.

Bajo el lema “trabajo genuino, abajo el ajuste”, los piqueteros de izquierda -con amplia presencia del Polo Obrero que lidera Eduardo Belliboni- realizan desde las 10 una demostración de fuerza y un nuevo llamado de atención al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Este Frente adonde confluyen diferentes agrupaciones no oficialistas llamó a las movilizaciones desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández e inclusive congregó a sus columnas durante el pico de la segunda ola de coronavirus.