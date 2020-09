Después de renunciar a su cargo, el ahora exdiputado, Juan Ameri expresó su enojo por las repercusiones del escándalo sexual que protagonizó

25 de septiembre de 2020

Después del escándalo sexual que protagonizó en una sesión virtual de la Cámara alta y luego de que se efectivizara su renuncia, el ahora exdiputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se refirió a las repercusiones del episodio de este jueves.

En una entrevista para Más que noticias (A24), el programa que conduce Mauro Viale, Ameri expresó: "He dejado de ser diputado anoche. Presenté la renuncia como correspondía. Me parecía que era lo que había que hacer. Si me preguntas cómo estoy, estoy mal".

"Cometí un error. Me equivoqué. Asumí que me equivoqué. Quiero aprovechar para volver por enésima veza pedirle disculpas a la sociedad. Cometí un error, soy humano. Creo que correspondía dejar mi banca, pero quiero dejar en claro que no cometí ningún delito", se defendió.

Y siguió: "Cometí un error muy grave, no quiero minimizarlo. Cometí el error de no estar atento de lo que pasaba con mi conexión. Se me había caído la conexión. No estuve atento, estaba mi mujer al lado e hicimos lo que hace una pareja en un momento de intimidad esperando a que se me reconecte la sesión".

A continuación, el exdiputado por Salta se mostró indignado en relación con las repercusiones del incidente. "Los medios de comunicación no tienen en cuenta al comunicar una noticia que detrás de lo que comunican hay personas. Siento que están haciendo una caza de brujas", manifestó Ameri.

"Creo que este fue un error grave, fue una afrenta a las instituciones y por eso presento mi renuncia, pero no considero que los medios tengan que estar en la puerta de la casa de mi hermana ni acosando a mi pareja. Si ella no tiene ninguna responsabilidad y está siendo víctima de un acoso terrible. Es inhumano", sostuvo, enojado.

En tanto, indicó que se siente "arrepentido y avergonzado", al igual que su pareja. "Mi pareja está muy mal. Estamos viendo de conseguirle asistencia psicológica para que banque esto. Yo soy un tipo grande, estoy curtido y tengo espalda para bancarme estas cosas, pero cuando te quieren golpear a vos y al resto de tu familia, pasa a otro plano", dijo.

Por otro lado, en cuanto a su futuro político, Ameri señaló: "Uno de la política no se retira nunca. Quizás me retire de la política electoral, pero yo soy un militante de base, barrial, territorial, que vivo en una casa prefabricada. Vivo en un barrio de Salta muy humilde, en una calle de tierra". Y concluyó: "Toda mi vida colaboré con los que sufren y los que la pasan mal y eso es lo que voy a seguir haciendo".