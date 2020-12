Juan Grabois: "No es verdad que hay gente que no quiere trabajar"

El dirigente social explicó que "apoya y volvería a elegir" al Gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 00:36

El dirigente social Juan Grabois se define como "parte del Frente de Todos", aunque advierte que tiene "una posición crítica" porque, como Alberto Fernández, "no está de acuerdo con el pensamiento único". Por eso, en diálogo con A24 resaltó que se trata de un gobierno "heterogéneo" al que "apoya y volvería a elegir". "Todavía no me echaron", bromeó entonces.

Además, al hablar sobre las causas de corrupción que apuntan contra Cristina Kirchner, Grabois dijo que, para él, "había una persecución" contra ella durante el gobierno de Mauricio Macri, porque el propósito "era destruirla". "Yo creo en la inocencia de Cristina en los hechos que la imputan", lanzó luego y añadió que, por el contrario, hay "malas intenciones" en quienes la denuncian.

De todos modos, el abogado dio a entender que sí hubo corrupción a su alrededor, al enfatizar: "A Cristina sí, pero sin corruptos ni hipócritas". Sin embargo, siguió: "También hubo gente que revoleó bolsos en el gobierno de Macri, pero, en vez de revolear bolsos, tocó un botón y la mandó afuera".

Luego, Grabois sostuvo que, para mejorar la política argentina, "hay que regenerarla y romper con los pactos de poder y las castas". Según evaluó, "el Dios dinero es una tentación que aparece en la política". Entonces, planteó que para acabar con la corrupción "hay que señalar menos con el dedo y predicar más con el ejemplo y llevar una vida simple y austera". Y disparó: "Si te gusta mucho el lujo, dedicate a otra cosa: a ser empresario o vedette".

A pesar de esto, en otro tramo de la entrevista, explicó que él no está en contra de todo el empresariado: "Estoy en contra del empresario chanta, no del que aporta valor". En este sentido opinó que "nuestro orgullo (como país) no debería ser exportar soja" porque "la aspiración de ser el granero del mundo no busca desarrollar la industria y la economía aquí". Y sentenció: "Los adalides del capitalismo son oligarcas colgados de las tetas del Estado".

Por otro lado, al conversar sobre la polémica en torno a la propiedad privada, señaló que él no cuestiona la propiedad privada individual, sino que quiere "proteger la propiedad privada de todos". Y contrastó: "Los que dicen que defienden la propiedad privada solo defienden la suya".

Por eso, en relación a la disputa por el territorio de la familia Etchevehere resaltó que "no hubo usurpación", sino que ejercieron "un derecho legítimo". "En este país nadie acepta una derrota ni respeta a la Justicia, pero a nosotros nos dijeron que nos fuéramos y nos fuimos", destacó. Y añadió que la decisión de quedarse, pese a la orden judicial, de Dolores Etchevehere fue una cuestión personal. "No se quiso ir, la demoraron y nosotros respetamos su decisión".

Para Grabois, esta problemática estaba atravesada por diversas cuestiones como "el pacto de poder" que hay en Entre Ríos entre Cambiemos, un sector del peronismo y parte del Poder Judicial, y por "la violencia contra las mujeres de los patrones de estancias". El dirigente social dijo estar, entonces, "muy contento y orgulloso" de lo que hicieron allí, y justificó: "Con Dolores decidimos buscar verdad, justicia y reparación".

Además, enfatizó que "Luis Miguel Etchevehere cobra el ATP y no es pobre", y opinó: "Algunos que se dicen ser los paladines de la libertad de empresas son chorros". De esta manera, retrucó: "Tener a [Patricia] Bullrich, [Miguel Ángel] Pichetto y Etchevehere de la vereda de enfrente para nosotros es un orgullo".

Luego, el dirigente social explicó que su objetivo es "promover la economía popular" y señaló que "hay una leyenda urbana de gente que está acostada en su casa y recibe planes sociales". "Hay filas y filas de gente que quiere laburar de mozo. No es verdad que hay gente que no quiere trabajar", sostuvo y, dirigiéndose al periodista Facundo Pastor, dijo: "Pasame donde pidan un puesto de trabajo y te lo lleno de compañeros".

Para él, "los planeros no son 3 o 4 vagos que no quieren laburar", sino que "la mayor parte de ellos y ellas trabajan y mucho". Así, destacó que muchos "se inventan su propio trabajo" y que hubo muchos casos de personas que invirtieron en IFE para comenzar a emprender. Y, sobre esto, cuestionó: "Estoy enojado porque el IFE no se reemplazó por una política bien pensada".

Tal como subrayó Grabois, "hay otra pandemia que es la pobreza". "La emergencia no terminó: la pandemia sigue y la economía está hecha pelota", sentenció entonces este dirigente, para quien "los problemas se resuelven con trabajo digno". Y puntualizó: "No veo que ninguna fuerza política, ni la nuestra, esté pensando en un plan".

Conforme a los criterios de Más información