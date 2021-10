Juan Schiaretti: “En Córdoba el pueblo no quiere al kirchnerismo”

El mandatario cordobés Juan Schiaretti evaluó hoy el escenario político de la Argentina con el foco puesto en las elecciones del 14 de noviembre. En declaraciones radiales, sostuvo que la provincia que gobierna “no quiere al kirchnerismo” y pidió terminar con la grieta. También consideró necesario avanzar hacia un concepción federal” del país y cuestionó la mirada “desde el puerto” presente en el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC).

“Los países en los que cada uno que llega al Gobierno dice que va a fundar al país no van a progresar. Los países son una continuidad y acá hay que terminar con la grieta. El problema es que la siguen profundizando. Fíjense, en Córdoba indudablemente el pueblo no quiere al kirchnerismo. Lo expresó en 2015 y claramente en 2019. Y sin embargo, el fracaso económico de Cambiemos hizo que el kirchnerismo vuelva al Gobierno mediante el voto popular”, analizó Schiaretti en diálogo con Cadena 3.

A continuación, lanzó duros cuestionamientos contra ambas fuerzas políticas, a las que acusó de estar más enfocadas en alimentar el conflicto entre ellas que en solucionar los problemas reales de la Argentina. “Ninguno de los dos habla de economía. Se insultan entre ellos y no se habla de lo que hace falta hacer socioeconómicamente. Además, tienen una mirada ‘desde el puerto’ para el país, y el interior no es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, sostuvo.

Tras ello agregó: “Nosotros no tenemos ningún problema con los porteños ni con los habitantes del conurbano, pero lo que queremos es que haya federalismo”.

En esa línea, el cordobés planteó que “la concepción federal de la Argentina que se viene va a surgir desde el interior y desde la provincias”. “Si siempre se concentra para todo la mirada del AMBA, al interior se lo olvida”, apuntó. Asimismo, consideró que “mientras Cristina [Kirchner] y [Mauricio] Macri sean los dos polos de la grieta, se hace difícil poder hablar en serio, porque pasan insultándose los unos a los otros”.

Al ser consultado sobre si la vicepresidenta debería ser citada a dialogar junto a los representantes de las principales fuerzas con miras a lograr acuerdos hacia el futuro, contestó: “Yo no soy quién para decir quién se sienta o no a la mesa. Lo que digo es que nuestra fuerza paró cosas institucionales graves en el Congreso, como la reforma para elegir al procurador o al Poder Judicial. Lo pararon nuestros diputados y senadores. Por eso les pido a los cordobeses que me apoyen para sentarnos con fuerza a la hora de encarar la negociación”.

Como corolario, el mandatario se comprometió a “defender Córdoba y a trabajar para que la Argentina tenga un gobierno federal a partir de 2023″. De esta forma, pronosticó el quiebre de una racha en la que “desde hace muchos años el país es unitario en el manejo de los recursos y el interior subsidia al puerto de Buenos Aires y sus alrededores”.