Elecciones 2025. Juan Schiaretti: “Si pierde el gobierno nacional, no se va a desbarrancar mañana la Argentina”

CÓRDOBA.- “Que vayan y voten. Hoy es el día en que todos somos iguales, el día en que uno manifiesta. Votar sin miedo, la Argentina no se va a desbarrancar mañana. Si pierde el Gobierno nacional mañana, no se va a desbarrancar mañana, por el contrario se podrán discutir otras políticas. Habrá diálogo", dijo Juan Schiaretti, cabeza de la lista de Diputados de Provincias Unidas en Córdoba.

El candidato llegó al Colegio Domingo Savio con una camisa roja, reemplazando así -en un día de sol- la tradicional campera de ese color que usa por cábala.. A partir de las 18 estará habilitado el bunker de la fuerza que, como en las últimas elecciones, será en un hotel camino al aeropuerto.

Schiaretti apadrina Provincias Unidas, una alianza que debuta electoralmente, por lo que pone en juego más que cuántas bancas ingresan a Diputados, el resultado que obtenga marcará cómo se ordena la alianza constituida por su antecesor en Córdoba, Martín Llaryora; Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Váldez (Corrientes).

El voto del candidato a diputado nacional de Provincias Unidas Juan Schiaretti Prensa Schiaretti

“Aspiramos a convertirnos en la tercera fuerza nacional, la que lleve la voz del interior al Congreso, sensatez y sentido común. No puede ser que nos quieran asustar -añadió Schiaretti después de votar-. No se va a desbarrancar el país, se seguirá con los aciertos y los errores. Si pierde el Gobierno nacional va a reflexionar para corregir los errores que viene cometiendo, aspiro a que pueda corregir los errores que vienen cometiendo. Habrá diálogo. Será así porque así somos los seres humanos".

La apuesta de la alianza es sumar unos 20 diputados este domingo, a los que esperan agregar más a partir de diciembre al ritmo de nuevos acuerdos con otros partidos. Por eso, una derrota en esta provincia de Schiaretti sería un impacto importante. Claro que para tener fuerza, también los otros integrantes del frente deben mostrar control sobre sus territorios, aunque este distrito y Santa Fe son los de más peso electoral.

En la que es considerara la jurisdicción más antikirchnerista del país -una característica que se convirtió en eje de las campañas en los últimos días-, se espera una polarización entre libertarios y peronismo local, con un espacio para Natalia de la Sota, quien rompió con el oficialismo provincial y armó Defendamos Córdoba, partido con el que seguiría en Diputados.

Roca votó en San Javier, Traslasierra.

En esta provincia, que representa casi nueve por ciento del padrón nacional, se eligen nueve diputados en 9.262 mesas habilitadas; la ciudad capital aglutina 36% de los votantes. Dieciocho listas (el número más alto del país) aparecen compitiendo en la Boleta Única de Papel, que ya se viene usando en elecciones provinciales por lo que el proceso es rápido.

La importancia que tiene este distrito lo marca que, en el caso de LLA, hubo dos visitas del presidente Milei, y una de la ministra y candidata por CABA Patricia Bullrich y de Luis Caputo.

El centro donde LLA esperará los resultados estará en la misma zona que el de Provincias Unidas. Gonzalo Roca, el cabeza de lista votó más temprano en San Javier, la localidad de Traslasierra (noroeste de Córdoba) donde tiene domicilio. También lo hizo el jefe de campaña y presidente del bloque libertario de Diputados, Gabriel Bornoroni.