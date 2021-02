Juanchi Zabaleta Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

"Hay que dar los debates hacia adentro", pide Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham integra la liga de jefes comunales que friccionan con La Cámpora en el conurbano. Pero ahora cuenta que pudo sentarse a hablar con Máximo Kirchner y pide dar "menos discusiones hacia afuera".

Hombre del riñón de Alberto Fernández reclama que todo el oficialismo "busque que la Presidente le vaya bien" de cara a las elecciones. En en una entrevista con LA NACION, que brinda el mismo día que fue abuelo de una niña, advierte: "A veces los intendentes tenemos que hacer valer lo que representamos".

-¿Qué está en juego en las elecciones de este año? ¿Qué va a evaluar la sociedad?

-Con el voto la gente va a evaluar el rol del Gobierno de cara a la pandemia. Primero, cómo nos fue con la situación sanitaria, porque todos pensaban que el conurbano volaba por los aires y eso no pasó. Segundo, cómo se sostuvo la economía con el ATP y la tarjeta Alimentar. Se viene un crecimiento económico.Y no tengo dudas que vamos a ganar.

-Es muy optimista...

-Sí, estoy convencido. Igualmente no estamos tranquilos, tenemos el desafío de que arranquen las clases y el desafío de controlar los precios.

-Los gobernadores piden suspender las PASO por la cuestión sanitaria ¿Está de acuerdo?

-Parece que lo de la cuestión sanitaria es una excusa. Las, porque, por ejemplo, las clases, por ejemplo, van a comenzar. Si avanza todo va en un camino favorable con la vacunación, no se verían inconvenientes para hacer una PASO. Y si no se realizan, hay que tener un sistema que le permita a los partidos políticos dirimir los candidatos.

-¿Ve posible superponer las PASO y las generales?

-Puede ser una alternativa, pero tiene que ser una decisión de todo el arco político.

-¿No es una ley de lemas?

-No tiene por qué ser ley de lemas, puede ser otro mecanismo simultáneo que logre. Si se logra sintetizar garantizando que el pueblo elija, puede ser una alternativa.

-¿El Frente de Todos va a llevar más de una lista? ¿Va a haber competencia en las PASO?

-Costó mucho construir la unidad, que nos posibilitó ganar la Nación y la provincia. Todo eso hay que cuidarlo y fortalecerlo. Las diferencias, que existen, tienen que servir para fortalecer el Frente de Todos, no para llevarnos a un proceso de diferencias electorales. Entonces el esfuerzo siempre tiene que ser construir listas de unidad. Y si eso no se logra, está la herramienta de la primaria de cara a la sociedad.

-Y en el territorio, en los distritos, ¿Cómo van a tramitar las diferencias internas?

-Puede pasar que en algún lugar ocurra que haya internas, sobre todo en los distritos que no gobernamos. Sino, el intendente es el ordenador que define qué hacer.

-¿A nivel nacional quién es el ordenador?

-No tengo dudas que el ordenador político es el Presidente.

-¿Qué lugar tiene Cristina?

-Hay que confluir como se hizo en 2019. No es una cuestión de tener o no tener la lapicera. Sino que los mejores candidatos integren las listas con todos los sectores integrados. Y a veces los dirigentes territoriales tenemos que hacer valer lo que representamos. No somos los intendentes del ABL.

-Usted es muy cercano al Presidente ¿Existe el albertismo?

-Algunos discuten, albertismo sí, albertismo no. Es una discusión muy chiquita porque Alberto es el Ppresidente de todos los argentinos y es el representante de todos los sectores dque integran el Frente de Todos. Entonces no necesita un espacio propio. Esto también es un desafío para cada uno de los agrupamientos que integran el oficialismo. Hay que eEntender que hay ayudar paraque hacer que al Presidente le vaya bien. Si ser albertista es bancar las políticas del gobierno, entonces hagamos albertismo.

-¿La sociedad espera liderazgos moderados o duros?

-No es ese el tema.. es más terrenal. Llo que la gente quiere son liderazgos que le resuelvan los problemas cotidianos.

-Máximo Kirchner asoma para presidir el PJ bonarense ¿Hay, como se dijo, un clamor de los intendentes para que sea así?

-No, clamor no... Cclamor hay para que la Argentina se ponga de pie. El Presidente nos pidióe fortalecer todos los días este frente político que se tiene que enriquecer con las diferencias. En ese marco se dan discusiones y tiene que estar la mesa, que es el ámbito y el hábito para que se genere confianza y se resuelvan todos los problemas internos. Si la decisión es que Alberto presida el PJ nacional y Máximo el PJ bonaerense, está muy bien. Máximo es un dirigente de presente y de futuro.

-El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se plantó.

-Eso se va a ordenar y ya comienza a ordenarse. Lo que tenemos que hacer en el Frente de Todos es dar las discusiones más hacia adentro y menos hacia afuera. Ya se empezaron a generar ámbitos de charlas.

-¿Habló con Máximo?

-Sí, hace unos días, junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Y coincidimos en los mismos objetivos, que es trabajar por las clases y la vacunación y contra la inflación.

-¿Con Axel Kicillof también hay diálogo?

-A medida que nos fuimos conociendo fuimos mejorando la relación. Cuanto más teléfono hay, mejor funciona, y el gobernador llama todas las semanas. Vemos un tránsito en la relación con el gobernador de todos los intendentes.

-¿Cree que fueron positivas las cartas de Cristina?

-Creo que es más importante el debate hacia adentro. Tenemos que tomar decisiones de gobierno que le den tranquilidad a los argentinos. Y a veces hay situaciones que llevan a alguna intranquilidad.

-¿El Presidente es el que amenaza con subir las retenciones en una entrevista o el que se sienta con el campo?

-Alberto advierte que hay algunos sectores que les ha ido muy bien con el gobierno de Mauricio Macri, y eso no tiene que ofender a nadie. Pero más allá de algún ida y vuelta, el Presidente siempre va a estar con el oído abierto a todos los sectores.

-¿Cómo evalúa el plan de vacunación hasta ahora?

-Pensábamos que teníamos a finales de enero una cantidad importante de vacunas que no llegaron. Entendemos que semanalmente van a llegarseguir llegando más vacunas y tenemos todo el operativo preparado para vacunar rápidamente.

-Uno ve que en otros países se vacuna a mucha velocidad.

-Eso va a pasar acá cuando lleguen las vacunas. Vamos a tener niveles muy importantes de vacunados por día. El operativo lo c

-La vacunación es un operativo de la provincia, ¿Se articula con los intendentes?

-Coordina la provincia, pero los intendentes no vamos a dejar de estar, por el conocimiento del territorio.

-¿Qué opina de las campañas de concientización en locales partidarios de La Cámpora?

-Se hizo un globo demasiado inflado de eso. Está bueno que haya masividad en la convocatoria a la vacunación. Posiblemente siempre se cometa algún error. Y y yo creo en rol del Estado como el que tiene que hacerse cargo de estos temas. Pero también bienvenida sea la actitud miltante, siempre que sea con respeto y no como utilización de la herramienta del Estado.

-¿Va a impulsar la re-reelección de los intendentes?

-No es el momento de la discusión pequeña de reelección sí o no. Hay otro debate que hay que dar hacia adelante. Los municipios se hacen cargo de muchas políticas que le correspondían constitucionalmente a la provincia como la educación, la salud y la seguridad. Nos regimos con una ley orgánica de 1958. Entonces hay que elegir: o los vecinos y sus soluciones o los problemas de los dirigentes.

-¿Van a presentar una reforma?

-Sí, vamos a trabajar con muchos intendentes. Es lo que se viene.

