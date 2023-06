Juez, irónico con Morales por la posible incorporación de Schiaretti: “Es como que yo diga que voy a sumar a Milagro Sala”

escuchar

Tras venir en su auto a la ciudad de Buenos Aires para presentarse sorpresivamente a la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio ayer, esta mañana el candidato a gobernador cordobés Luis Juez redobló la apuesta para volver a mostrar su disconformidad con que su coterráneo Juan Schiaretti se incorpore a la coalición opositora, al alegar que es contra quien compite en su provincia.

Esta vez, Juez fue contra el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, Gerardo Morales, y tocó un tema sensible para el gobernador jujeño. Dijo que sus socios están haciendo lo mismo que si él pidiera incorporar al partido a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, quien acusa al mandatario radical de iniciar una persecución judicial en su contra.

“Es inoportuno, no podés a mitad de camino cambiar las reglas de juego. Faltan 20 días para la elección en Córdoba y le vas a incorporar a la alianza al tipo al que le queremos ganar la provincia... Es como que yo vaya a Jujuy y diga: ‘Vamos a ampliar la pata social de Juntos por el Cambio y la vamos a incorporar a Milagro Sala’. A ver qué diría Morales”, apuntó Juez, que se recibirá hoy a Macri, con quien se mostrará frente a empresarios locales. Al respecto, Morales se limitó a decir que el postulante cordobés “se fue a la banquina”.

Se quejó también Juez de que ayer, cuando llegó a la sede de la UCR, Morales lo apartó de la reunión de la mesa nacional y lo recibió en una oficina aparte. “Me tenía sentado ahí, se ve que hay una sala de terapia; me tenían sentado y la reunión era en otro piso”, lo chicaneó. Dijo también que era imposible pensar que él se iba a quedar “tomando mate con peperina” en Córdoba cuando se decidía algo crucial para su provincia. ”¿Qué creen, que me voy a quedar en casa peinando el burro mientras los tipos deciden por Córdoba?”, marcó en Radio La Red.

Seguro de que es “inoportuno” sumar a Schiaretti, Juez insistió con que a esta altura del calendario electoral no se pueden modificar las reglas. La decisión propiciada sobre todo por el presidenciable de Pro Horacio Rodríguez Larreta y a la que se opone la otra candidata, Patricia Bullrich, como así también el presidente de ese partido, Federico Angelini, y el propio Mauricio Macri, genera adhesión de la UCR nacional, de la Coalición Cívica y del peronismo republicano de Miguel Pichetto.

Pero esta movida que todavía no fue ratificada generó disconformidad de Pro y de los radicales cordobeses, que emitieron comunicados contra la posibilidad de que Schiaretti se sume a Juntos por el Cambio. “En Córdoba estamos monolíticamente unidos. Los radicales están con una furia, con ganas de ganar de comerse la cancha; han vuelto a sentir la cercanía del poder y han ganado sus municipios, están trabajando con fiereza y firmeza”, comentó Juez, en otro dardo a Morales.

En tanto, consideró que Schiaretti en realidad no quiere formar parte de la coalición nacional y que solo lo hace como una estrategia para captar votos para su alfil provincial, Martín Llaryora. “Schiaretti no va a venir, tiene un solo interés: sostener la candidatura de su candidato en Córdoba, que es muy floja a pesar de la plata. No va a ir Schiaretti, no lo conocen”, aventuró Juez, a la vez que planteó que el actual intendente de la capital y postulante a la gobernación por el peronismo es “un tipo de La Cámpora disfrazado”.

Mientras que negó haberse comunicado con algún dirigente nacional -cuando ayer Morales consideró que su presencia sorpresiva había sido una idea de Bullrich-, Juez advirtió a sus socios nacionales en caso de sellar el pacto con Schiaretti. “Les puede salir más caro el collar que el perro”, adelantó y enfatizó: “Si alguien cree que me va a doblegar, se equivoca”.

LA NACION