Julio Bárbaro: "Néstor no tuvo nada que ver con el peronismo"

En el décimo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, el analista político Julio Bárbaro no consideró esta jornada como "un día peronista". En una entrevista para LA NACION PM, por LN+, señaló: "Néstor no tuvo nada que ver con el peronismo, ni Cristina, ni Alberto". Además, analizó el contexto actual y refirió que hay una "degradación de la conducción argentina", que también alcanza a la oposición.

"Ideológicamente el peronismo tenía banderas claras, Néstor no las tenía. Se inventó una continuidad de algo que no era, como se inventó una continuidad de los derechos humanos que no existió", sostuvo Bárbaro y, en cuanto a esto último, insistió: "Néstor y Cristina nunca tuvieron nada que ver con los derechos humanos durante la dictadura. Inventaron una epopeya que no existió". Incluso, indicó que ambos mandatarios participaron de la privatización de YPF y se preguntó: "¿Qué tiene que ver eso con la soberanía? Nada". Además, en cuanto al presidente Alberto Fernández comentó: "Alberto nunca dijo ser peronista, nunca se les ocurrió, son progresistas".

El analista político refirió -durante una entrevista con Eleonora Cole y Jorge Liotti- que "ni el peronismo, ni el radicalismo, ni siquiera los conservadores, ni los liberales tienen hoy quien los represente" y agregó: "La Argentina, políticamente, se degradó. Yo me eduqué en un mundo donde el político era un individuo sabio desde el punto de vista del desarrollo humanista. Con los últimos candidatos solo podía hablar de fútbol, ni de literatura, ni de cine, ni de teatro, ni de nada. La degradación de la conducción argentina terminó en que hablan de economía y de negocios y eso no es el peronismo solo, es en la totalidad de la sociedad".

En esa misma línea, manifestó que verlos a Julio María Sanguinetti y José "Pepe" Mujica, ambos expresidentes uruguayos, le "da envidia" y lo justificó: "Eso eran [Juan Domingo] Perón y [Ricardo] Balvín, de eso hoy no hay nada. Yo era amigo de [Daniel] Scioli y de [Mauricio] Macri y no podía hablar de otra cosa con ellos que de fútbol, no hablan de otro tema".

Sobre Cristina Kirchner dijo que "patea la mesa y nos deja hablando unos días", en referencia con la carta que la vicepresidenta escribió con motivo del aniversario de la muerte de su esposo, y añadió: "No estoy de acuerdo en muchas cosas, pero lo que no puedo dejar de expresar es que la carta es de lo mejor que puede dar la política argentina hoy. No es lo mío, pero es de lo mejor. Dentro de lo que hay, la jugada de Cristina es tan asombrosa como cuando lo eligió a Alberto. Del otro lado -desgraciadamente, acá hay dos tribunas- lo tienen a Macri, que a veces lo encuentra al arco y otras veces en la cancha. Yo soy opuesto a Cristina, pero esta es la realidad".

En cuanto a la reacción de Fernández a dicho escrito -quien dijo que lo sintió como "un gesto de respaldo"-, Bárbaro indicó: "El Presidente no tiene otra forma de tomar esa carta que así, hasta el momento no asumió ningún error. No asumió que largamos la cuarentena antes de tiempo y que hicimos la cuarentena más larga del mundo, destruyendo la economía como no la destruyó nadie. No se asumió nada hasta el momento".

Por último, expresó que "la Argentina no sabe adónde va" y añadió: "No lo sabe Alberto, pero tampoco lo saben los demás".

