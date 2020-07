El diputado Sahad, contagiado y controlado

8 de julio de 2020

El diputado nacional de Pro Julio Sahad , quien fue diagnosticado con coronavirus tras participar de la anteúltima sesión presencial de la Cámara baja , no sólo debe soportar la enfermedad confinado en un hotel de su provincia, La Rioja . La semana pasada, el gobierno local ordenó instalar una cámara frente a su domicilio luego de que su familia rechazara el control de los llamados "chalecos rojos ", una guardia de voluntarios contratados para vigilar el cumplimiento de la cuarentena en la provincia.

Esta insólita situación se conoció durante la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados . Quien primero pidió la palabra fue el diputado Sahad, quien dio positivo de COVID-19 luego de participar de manera presencial en la última sesión de la Cámara. "Durante mi aislamiento, que cumplo en un hotel en La Rioja, instalan frente a la vereda de mi casa una cámara apuntando directamente a la entrada . Es la única cámara en toda la avenida. Mi familia está muy angustiada por esta situación. Esto reviste una gravedad inusitada. En un sistema democrático esto no corresponde", advirtió.

Curiosamente, el diputado peronista Danilo Flores , que responde al gobernador riojano Ricardo Quintela , confesó en la reunión de comisión que, efectivamente, el gobierno provincial hizo instalar la cámara frente al domicilio de Sahad.

"Acá en la provincia funciona el programa COE (Comité Operativo de Emergencia), que controla todo el tema del COVID en la provincia. Es un programa en el que colaboran voluntarios que usan chalecos rojos, por eso se los llama así . Si a un integrante de una familia le da positivo el hisopado, se lo aísla en un hotel y a la familia se la controla para que no evada la cuarentena. La población está muy sensible con el tema. Lo que pasó (con el diputado Sahad) es que su entorno no aceptó a estos "chalecos rojos" para que hagan el control . Por eso se pusieron las cámaras de seguridad, para que no evadan la cuarentena", indicó Flores.

La explicación del riojano desató un revuelo en la comisión. " El diputado Flores miente, o lo mandan a mentir. Al otro día de que se me confirmó el resultado positivo del hisopado, mi familia se hizo el test y le dio negativo. Es mentira que no hayan querido hacer el hisopado. No estamos viviendo en una dictadura en la que todos tengamos que estar encarcelados. Mi familia no debe estar vigilada por una cámara o una guardia porque hizo el hisopado como corresponde", retrucó Sahad.

"Está claro que se colocaron las cámaras con fines persecutorios e intimidatorios, lo que está generando un gran daño a mi familia", acusó.

El diputado Luis Petri , presente en la comisión, salió en defensa de Sahad. "Este episodio es gravísimo. A confesión de parte relevo de pruebas. Está claro que la cámara instalada frente al domicilio de Sahad tiene fines intimidatorios, no por seguridad", denunció.