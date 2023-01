Juntos por el Cambio presiona a Schiaretti para que defina la fecha de votación en Córdoba

escuchar

CÓRDOBA.- Los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba pidieron al gobernador Juan Schiaretti que fije fecha para las elecciones en la provincia y cumpla “estrictamente con la Ley Provincial 10.407″, sancionada bajo su gestión. Ese planteo apunta a que no se vote antes de junio, cuando faltarán seis meses para la finalización del actual mandato.

Schiaretti abrirá el período legislativo el próximo miércoles 1 de febrero, pero desde el oficialismo descartan que anuncie las fechas. El documento entregado a la Gobernación está firmado por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Cívico y reclaman el cumplimiento de la ley que establece que, como máximo, se debe votar 180 días antes de finalizar el período de gobierno vigente.

“Es la ley la que indica desde cuando se vota y no el humor del gobernador de turno, indicando la norma, que no se puede superar los 180 días anteriores a la finalización de los mandatos”, repasa el texto y agrega que “no se puede votar ‘cuando más nos convenga’ sino cuando la ley lo dispone”.

Insisten en que para todos los candidatos es “imprescindible saber cuándo se vota, a fin de preparar sus programas, candidatos y campaña electoral, con adecuación a la fecha”. En las últimas elecciones para definir gobernador, en 2019, se votó en mayo.

En JxC ironizan: “Hay preocupación porque no tenemos definidos los candidatos pero no porque no hay fecha de elección”. En Córdoba la alianza no está obligada a hacer primarias; debe aún resolver cómo definirá a sus postulantes. Hasta el momento son precandidatos el senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo (UCR).

Ambos mantuvieron una reunión hace unas semanas para conversar sobre cómo pueden resolver la interna. Entre las propuestas está incluso la de una encuesta entre los postulantes. Más allá de las posiciones internas locales, también pesa cómo juegan los referentes nacionales de JxC.

Los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich están muy interesados en Córdoba por el peso electoral del distrito (equivalente al 8%) y porque la fuerza lo ha ganado con una diferencia importante en los últimos años. Si bien Mauricio Macri no definió qué hará a nivel nacional, su opinión tiene significancia en la provincia, donde en las elecciones anteriores consiguió una fuerte adhesión.

En el caso del peronismo, el actual intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, será el candidato a gobernador. Lo designó Schiaretti. Aunque falta definir su acompañante en la fórmula, ya está recorriendo la provincia y sumando el apoyo de intendentes del oficialismo para que voten en la misma fecha que para gobernador, a la vez que hay acercamientos con dirigentes de JxC que están “dolidos” con la conducción de la alianza.

Hace menos de un mes Schiaretti junto al exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey anunciaron que avanzarán en “la construcción de un espacio político superador, por fuera de la grieta”. Plantearon que ambos serán “candidatos a presidente” y que competirán dentro de ese segmento peronista no kirchnerista, que dejaron abierto a nuevas incorporaciones.

Hace unos días el diputado de la UCR Facundo Manes, dijo que “estaría bárbaro” que ambos dirigentes se sumaran a JxC: “Las personas que quieran incorporarse a la coalición opositora son bienvenidas, si son honestas y quieren un país moderno. Tenemos que ampliar la coalición opositora, sería bárbaro que vengan. Hay que construir una gran coalición opositora al kirchnerismo”, expresó en diálogo con radio La Red.