Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en el Gobierno y el blindaje a Adorni

De los golazos de Messi a la porno-corrupción de Jesica Cirio, la gobernabilidad libertaria reza cada día por una agenda que minimice el escándalo político que protagoniza Manuel Adorni. Por ahora nada alcanza. La esfera política sigue atrapada en el laberinto Adorni. La competencia entre oficialismo y oposición gira en esa calesita que no termina: ahora el Congreso, en sus dos cámaras, concentra la batalla en la lectura de la letra chica de la moción de censura.

La agenda parlamentaria tomada por el caso Adorni. Y la lógica de la propia interna libertaria baila a ritmo adornista: el sábado del Día de la Bandera en Rosario, el caso Adorni y las internas del Gobierno se tragaron una nueva efeméride. Un acto clave de la institucionalidad patria al servicio de demostrar una vez más el apoyo de Milei, su hermana Karina y el Gabinete al jefe de Gabinete cuestionado: ésa era la foto buscada. En el caso de Victoria Villarruel, lo mismo, pero al revés: una asistencia al acto desafiante para dejar testimonio de su cuestionamiento ético al gobierno al que pertenece sin pertenecer. Su lugar en el acto del sábado era la otra foto esperada.