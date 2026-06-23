Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en el Gobierno y el blindaje a Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Ni los goles, ni la porno-corrupción, logran salvar a Adorni
De los golazos de Messi a la porno-corrupción de Jesica Cirio, la gobernabilidad libertaria reza cada día por una agenda que minimice el escándalo político que protagoniza Manuel Adorni. Por ahora nada alcanza. La esfera política sigue atrapada en el laberinto Adorni. La competencia entre oficialismo y oposición gira en esa calesita que no termina: ahora el Congreso, en sus dos cámaras, concentra la batalla en la lectura de la letra chica de la moción de censura.
La agenda parlamentaria tomada por el caso Adorni. Y la lógica de la propia interna libertaria baila a ritmo adornista: el sábado del Día de la Bandera en Rosario, el caso Adorni y las internas del Gobierno se tragaron una nueva efeméride. Un acto clave de la institucionalidad patria al servicio de demostrar una vez más el apoyo de Milei, su hermana Karina y el Gabinete al jefe de Gabinete cuestionado: ésa era la foto buscada. En el caso de Victoria Villarruel, lo mismo, pero al revés: una asistencia al acto desafiante para dejar testimonio de su cuestionamiento ético al gobierno al que pertenece sin pertenecer. Su lugar en el acto del sábado era la otra foto esperada.
Senado: avanza el operativo del Gobierno para blindar a Adorni y evitar la interpelación
En un nuevo intento por blindar al cuestionado Manuel Adorni el oficialismo pidió una reunión de jefes de bloque en el Senado para este martes con la intención de volver a discutir las condiciones necesarias para habilitar, en la sesión del jueves, el debate de un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio contra el jefe de Gabinete, que se sostiene en el cargo por decisión de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El debate girará en torno a las mayorías que se requieren para discutir la interpelación. Tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital), dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.
ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada
EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.
La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.
La huella bonaerense de Insaurralde que siguen legisladores, funcionarios del juego y cargos políticos
Martín Insaurralde dejó de lado toda exposición política desde que renunció a la Jefatura de Gabinete bonaerense tras difundirse sus imágenes a bordo de un yate que navegaba por el Mar Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clerici. La publicación, el último sábado, de videos en los que su exesposa, Jesica Cirio, muestra un vestidor repleto de dólares, lo encuentra en el mismo ostracismo político. Sin embargo, la profunda huella de poder que tejió en la provincia de Buenos Aires durante más de una década se mantiene en estructuras estratégicas como la Legislatura bonaerense, las áreas que controlan el juego y controlan a los municipios, y la intendencia de Lomas de Zamora.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue durante años un reducto de poder para Insaurralde, que controló con la presidencia de Federico Otermín, su alfil político y sucesor como intendente de Lomas de Zamora. Para el exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof (el cargo se eliminó en 2023, luego del escándalo del “Yategate”), esa Cámara sigue siendo un sitio de referencia. Responden a él diputados provinciales como Juan Pablo De Jesús, exintendente del partido de La Costa. De Jesús fue una de las personas que fueron al country Fincas de San Vicente, donde Insaurralde tiene una casona, el 30 de septiembre de 2023, cuando estalló el caso del yate, según reveló LA NACION en mayo de 2024.
La Justicia intima a Jesica Cirio a que se presente en 24 horas para entregar su teléfono celular
El juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio a que en 24 horas se presente en su tribunal para requisar su teléfono celular, en el que supuestamente hay imágenes de video de ella en su vestidor rodeada de fajos de dólares termosellados, que los investigadores estiman que pueden sumar unos 10 millones de dólares.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales que investigan por supuesto enriquecimiento ilícito a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exesposo de Cirio. En ese expediente, Cirio es investigada como supuesta partícipe en ese delito.
Más cambios en el Gobierno: designan a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa
El Gobierno anunció este lunes a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Su designación se hizo en reemplazo de Javier Lanari, que dejó su puesto en las últimas horas. Se trata de un especialista en comunicación política, era hasta ahora gerente de Medios en la petrolera YPF.
El nuevo cambio es el segundo que se da en el área, después de que el viernes pasado el presidente Javier Milei eligiera como vocero al hasta ahora diputado nacional Adrián Ravier. Con esa decisión se desplazó a Manuel Adorni de la vocería, uno de los que detentaba junto al de jefe de Gabinete, que mantiene actualmente pese a los cuestionamientos y la investigación judicial.
Adrián Ravier entra en funciones como vocero presidencial y Fabián Fernández reemplaza a Lanari como secretario de Prensa
Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, se reunió hoy con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, en su primer día en funciones en el nuevo cargo. Esta mañana, el aún diputado nacional por La Pampa se reunió junto a su antecesor en Balcarce 50, para repasar los términos de su incorporación. Podría ser con rango de ministro –lo que requerirá una jura formal, en los próximos días -o de secretario, a las órdenes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Javier Lanari, secretario de Prensa y Comunicación, encargado de ejecutar la orden del cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada, dejó hoy su cargo. El anuncio también corrió por cuenta de Adorni, que dijo que le buscarán un reemplazante, que trabajará a la par de Ravier. Cerca de las seis de la tarde, el ministro coordinador confirmó que el lugar de Lanari lo ocupará Fabián Fernández, actual gerente de comunicaciones de YPF y con pasado en la intendencia de Lanús, como encargado de prensa del entonces intendente macrista Néstor Grindetti.
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