Karina Milei le gana otro round a Santiago Caputo y se queda con el control de la Comisión de Acuerdos del Senado

En la sorda disputa interna que mantienen con el asesor Santiago Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo Menem se alzaron con un importante triunfo al imponer al riojano Juan Carlos Pagotto como presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado.

La elección de Pagotto postergó las aspiraciones de su compañero de bancada y exjefe del bloque oficialista del Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que se había anotado para conducir la Comisión de Acuerdos. No pudo ser, el estrecho vínculo que forjó el jujeño en los últimos dos años con Caputo terminó por jugarle en contra.

El control del Ministerio de Justicia y el jugoso botín de casi 400 vacantes que se han acumulado en los últimos tres años en el ámbito de la justicia federal es uno de los frentes en los que se desenvuelve la interna palaciega que sostiene Karina Milei y Santiago Caputo.

Karina Milei y Santiago Caputo

En esa puja, la conducción Comisión de Acuerdos del Senado es un cargo clave. De ahí la importancia de la elección de su presidente.

Campechano y amable, pero también diletante y creído de sí mismo, Pagotto es un abogado de 73 años que se jacta de ser un “menemista de la primera hora”, aunque su vínculo con esa corriente del peronismo viene por el lado del exsenador Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta diciembre del año pasado condujo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Esta histórica relación explica, en medio de la interna política que atraviesa al gobierno de Javier Milei, que la terminal política de Pagotto sea el despacho de Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, auténtico mentor del acercamiento de Martín Menem al universo libertario cuando el ascenso al poder de Javier Milei era una utopía.

La comisión de Acuerdos del Senado es estratégica para la designación de jueces y embajadores Mario Mosca / Comunicacion Senad

La elección del senador riojano, que entró hace dos años a la Cámara alta, como nuevo presidente de la Comisión de Acuerdos fue decidida en la reunión que el bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, mantuvo el mediodía del miércoles.

La razón de su temprana designación es la necesidad de tener constituida la comisión para tratar en las sesiones extraordinarias de febrero los acuerdos impulsados por el Poder Ejecutivo, como la designación del exdiputado de Pro Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica.

Un cargo clave

Pero se trata de un casillero importante en el esquema del poder político. Por la Comisión de Acuerdos pasan, nada menos, que las designaciones de todos los jueces y fiscales federales que impulsa el Poder Ejecutivo. Es el primer filtro antes de que se traten en el recinto de la Cámara alta.

Tras dos años sin enviar pliegos judiciales, salvo los dos de la Corte Suprema que fueron rechazados y otros dos jueces que cumplieron 75 años pidiendo que puedan permanecer en el cargo cinco años más, se espera que durante 2026 el Gobierno avanzará con la cobertura de la gran cantidad de vacantes que vienen registrándose en el Poder Judicial.

El juez Ariel Lijo en su paso por la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, en 2024 Marcos Brindicci

Según diversos informes, en la actualidad se encuentran vacantes unas 353 posiciones (37%) de los más de 1000 cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, un déficit que la gestión Milei no ha hecho nada por subsanar a pesar de que el Consejo de la Magistratura ha realizado concursos para cubrir esos cargos.

Hasta el año pasado la Comisión de Acuerdos fue presidida por Guadalupe Tagliaferri, alineada con el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El mandato de la porteña concluyó el 10 de diciembre. Desde ese sitial, la entonces senadora Tagliaferri condujo, el 21 y el 28 de agosto de 2024, las audiencias públicas en las que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla defendieron sus nominaciones como jueces de la Corte Suprema.