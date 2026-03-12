Karina Milei y los ministros respaldaron a Manuel Adorni ante las críticas por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El Gobierno intenta cerrar filas para respaldar a Manuel Adorni, en medio de la fuerte polémica por la presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en el avión presidencial junto con la comitiva de Javier Milei en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

Después de que el funcionario fuera denunciado en la Justicia por supuesta malversación de fondos y la oposición activara pedidos de informes en el Congreso, Karina Milei salió a ratificar su “apoyo total e incondicional” a Adorni.

A través de un mensaje que publicó en la red social “X”, la hermana del Presidente dijo que cree en la “integridad” del ministro coordinador. “Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la secretaria general de la Presidencia.

Fue después de que Milei y la mayoría de los ministros difundieran en sus redes palabras de apoyo a Adorni, quien sintió el impacto político e intentó relativizar el tema desde Nueva York.

No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni. — Santi C. (@slcaputo) March 12, 2026

En paralelo, trascendió que el jefe de Gabinete realizó con su esposa un vuelo a Punta del Este en avión privado.

En las últimas horas, el propio Milei, Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior) y Mario Lugones (Salud) o Luis Caputo (Economía) intentaron arropar a Adorni. De hecho, la Oficina de Respuesta Oficial, que se había mantenido en silencio hasta hoy, salió a desmentir una imagen fake del jefe de Gabinete y su esposa que subió la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de LLA, a sus redes sociales.

En el elenco de Gobierno pretenden asociar el traspié de Adorni con una supuesta maniobra del kirchnerismo para perjudicar a Milei y empañar la gira oficial por EE.UU., adonde el Presidente viajó para buscar inversiones. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno. A fondo con Adorni”, escribió Santilli, uno de los funcionarios ligados a Pro que está alineado con Karina Milei.

En la peor semana para el exvocero desde el inicio de la gestión libertaria, Santiago Caputo, principal asesor del Presidente, quiso estar en sintonía con Karina Milei y le dio “todo” su apoyo a Adorni.

“No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios”, dijo.

Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de las milicias digitales que responden al consultor, también procuraron sostenerlo. Es más: Agustín Romo, diputado bonaerense y referente de las Fuerzas del Cielo, insultó a un periodista que insinuó que Caputo estaba detrás de una presunta maniobra para afectar a Adorni, uno de los soldados de Karina Milei en el ecosistema del Gobierno. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, escribió Romo.

Adorni intentó ayer relativizar el escándalo en torno a la presencia de su esposa en la comitiva oficial del Gobierno que viajó a Nueva York. “No importa cuánto hayan intentado empañar este Argentina Week. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con inteligencia artificial”, dijo durante el cierre del evento en Nueva York.

En los Estados Unidos se lo vio incómodo y molesto. “Si se encargan de esa pavada, no están teniendo en cuenta lo que sucede en la Argentina”, les dijo a los cronistas que viajaron a cubrir la gira presidencial.

Desde allá, Adorni desconocía la dimensión que tomó el tema en Buenos Aires. Es que el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes y el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, y la legisladora Marcela Pagano presentaron denuncias judiciales.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.

Ayer se confirmó también que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos a Punta del Este, en Uruguay, en un vuelo privado, según un documentos publicados por el portal ElDiario.Ar. El viaje había sido revelado el lunes último por Carlos Pagni, periodista de LA NACION, en su programa Odisea Argentina.

El martes por la noche, Adorni no quiso hablar sobre el vuelo a Punta del Este. “Fui a Punta del Este, pero yo no hablo sobre mi vida privada”, señaló en A24. “El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta...Fui a la casa de un amigo y parte me lo costeó él”, agregó. El amigo que mencionó el jefe de Gabinete era el periodista Marcelo Grandio, quien conduce “Giros, en línea recta”, un ciclo que se emite en la TV Pública.