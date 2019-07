El intendente kirchnerista se mostró molesto durante un acto encabezado por Vidal 00:13

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 09:25

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió hoy a sus gestos de reprobaciónde ayer mientras la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hablaba durante el acto de inauguración del Metrobus de la Ruta 8 en San Martín. "Fue enojo, indignación", sostuvo.

"Veníamos con ese Metrobus que viene cargado de bastante destrato y manoseo. Logramos concretar la obra porque vecinos y comerciantes pudimos reclamar; nos habían salteado", aseguró Katopodis.

"Necesitaba que reparen la ruta. Después de tres años, logramos que la obra se complete. Fui invitado al acto y por supuesto que participe. Es un proyecto importante, correspondía estar", agregó.

Esta mañana, en diálogo con El Destape Radio, Katopodis recordó que no pudo hablar durante el acto. "No me dieron la palabra y las declaraciones de la gobernadora y del presidente [Mauricio Macri] me generaron mucha indignación", dijo.

"Transformaron ese acto de gestión en acto de campaña, pidieron el voto, algo que explícitamente la ley prohíbe", planteó el intendente de San Martín.

Además, Katopodis dijo que Vidal y Macri "contaron un relato de cosas que no son ciertas" sobre San Martín. "Me causó mucha bronca", admitió. "Al no tener el micrófono, lo único que me quedó es hacer el gesto con la cabeza", añadió.