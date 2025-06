Kicillof busca consensuar con los intendentes propios los términos del acuerdo con Cristina Kirchner

LA PLATA.- Mientras Cristina Kirchner reunía al PJ nacional en medio de un trance judicial adverso, el gobernador Axel Kicillof recibía este lunes a unos 40 alcaldes aliados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, para discutir su armado electoral de cara a un acuerdo interno con el sector que responde a la expresidenta.

Los intendentes no sólo son informados con detalles del encuentro entre el gobernador y la presidenta del PJ que se realizó el jueves que pasó. Más aún: Kicillof dará espacio para escuchar las propuestas de los jefes comunales sobre la negociación que comienza.

Participan del mitin los intendentes Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avelllaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre otras decenas de alcaldes del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia.

También participan del encuentro legisladores como Carlos “Cuto” Moreno y miembros del Gabinete provincial involucrados con el armado electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre. Son varios los intendentes que esperan encabezar las listas a concejales como candidatos testimoniales en sus municipios, dado que no están dispuestos a ceder su territorio a los caciques de La Cámpora.

Mario Secco, de Ensenada; y Fabián Cagliardi, de Berisso, dos de los principales impulsores de la conducción de Kicillof Instagram Cagliardi

Por caso, Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Fabián Cagliardi (Berisso) son algunos de los alcaldes de la tercera sección electoral que no se someterán a una candidatura de Cristina Kirchner como diputada provincial que suponga una armado en cada uno de sus municipios.

Kicillof busca fortalecer un armado horizontal con sus aliados territoriales para confeccionar las listas de unidad cara a los comicios provinciales. De modo que tras exponer en detalle los términos del primer encuentro con Cristina, el gobernador pondrá a debate interno quienes integrarán la mesa de negociación junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El gobernador venía de recibir el jueves pasado a otro grupo de intendentes antes de ir al encuentro personal con Cristina Kirchner, para verse las caras tras más de un año sin diálogo privado. El mandatario provincial pretende apoyo explícito del kirchnerismo a su gestión de gobierno: respaldo a las decisiones del poder Ejecutivo y consensos en el Poder Legislativo. Es decir: espera no ser un actor invitado a la conducción de Cristina como candidata provincial, sino ser reconocido como gobernador y como líder del Movimiento Derecho a Futuro.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

“Obviamente se van a discutir las listas. Pero la intención es armar un frente político que exceda lo electoral”, dijeron tras ese encuentro cerca del Gobernador. “Un acuerdo político más amplio que involucre un apoyo a la gestión de gobierno: que la Legislatura trabaje en forma coordinada con el Poder Ejecutivo, que vote proyectos del gobernador. Y no presentar iniciativas sin su aval”, advirtieron en La Plata, tras la cumbre.

Juntos, pero no tanto

Cristina Kirchner anunció su candidatura como diputada provincial por la tercera sección electoral el lunes que pasó, ante una inminente definición de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad que le impediría postularse como candidata a diputada por la tercera sección electoral.

Ya el fin de semana Cristina Kirchner se comparó con Juan Domingo Perón al referirse a su postulación de diputada provincial que recién se formalizará el 19 de julio. La mandataria denunció persecución judicial en su contra, dado que el fallo que confirmaría su condena podría salir antes de esa fecha. E ironizó: “Está acabada. Esta acorralada. Si estoy tan así porque no me dejan competir y me derrotan políticamente”, dijo desde Corrientes.

En tanto, Kicillof citó a sus alcaldes bajo la consigna de “coordinación de la siguiente etapa de campaña en los municipios”. Se trata de una reunión política, planificada para consensuar con sus bases de apoyo los pasos a seguir, mientras una mesa chica liderada por Bianco comienza a negociar los términos del acuerdo con el sector que representa Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner, en un encuentro en Moreno

Los alcaldes que son base de sustentación del MDF tienen peso propio y no todos están dispuestos a ceder espacios en los concejos deliberantes que ya crujen con disputas que entorpecen la gobernabilidad, al igual que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

La falta de acuerdo para la derogación de la ley que impide la reelección indefinida de 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, y la reelección de legisladores impulsada por el kirchnerismo es otro de los puntos que deberán consensuar los interlocutores del acuerdo.

Consciente de que su base de sustentación está ahora en 44 de los municipios peronistas, Kicillof escuchará los términos del acuerdo que buscan los alcaldes no sólo bajará los términos de la unidad. Es un ejercicio de conducción horizontal que practica el gobernador, como contraparte a la conducción vertical de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense.

La idea es mejorar los términos de la unidad: renegociar el pacto con que se armaron las listas de 2023. “Si antes fue un 50 por ciento para Cristina, un 25 para Axel y el 25 para Massa, ahora el gobernador espera como mínimo que los lugares se distribuyan en tres tercios iguales”, dijo un alcalde que participa del encuentro con el mandatario provincial.

Alexis Guerrera y Sergio Massa

Aún así, Kicillof se asoma a un laberinto que podría asemejarse a una pesadilla en caso que por un vericueto legal Cristina Kirchner asuma como diputada provincial. Una Legislatura comandada en la Cámara de Diputados por la expresidenta y en el Senado por Sergio Massa, que apostaría a ser electo senador por la primera sección electoral, lejos está de ser una garantía de gobernabilidad.

Los representantes de los dos socios mayoritarios hasta ahora se repartieron una caja billonaria y usaron sus escaños para condicionar al gobierno antes que favorecer endeudamiento, nombramientos o leyes para recaudar impuestos. Quizá una condena de la Corte Suprema a Cristina sea una noticia que esperan muchos de los que hoy se reúnen en La Plata, para cortar lazos con quien se autoimpuso en la centralidad de la escena en este territorio.

“Esta no es una obra de teatro donde la estrella ocupa el primer lugar y después vienen los actores de reparto. El peronismo es otra cosa. Uno tiene que estar en el lugar que sirve a la construcción de una organización política”, dijo Cristina Kirchner en su última aparición pública. Hoy será el turno de los intendentes de evaluar el posicionamiento de la estrella en la nueva constelación peronista de este territorio.