Kicillof dijo que el plan económico de Milei implica “el exterminio de la producción nacional”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de cierre de la tercera edición del Congreso Productivo Bonaerense, en Mar del Plata, donde apuntó en duros términos contra la gestión económica de Javier Milei.

En su discurso, el mandatario provincial acusó al Presidente de llevar adelante “un plan de exterminio de la producción nacional” y llamó a todos “los sectores agredidos” a “ponerle un freno al Gobierno en las urnas”, con miras a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

“¿Cómo paramos este plan de exterminio? En las urnas con el voto. Hay que ser muy claros y precisos, pero sobre todo no ahorrar esfuerzo. Para nosotros es fundamental que los actores y los protagonistas de la producción bonaerenses cuenten lo que está sucediendo. Darle visibilidad al padecimiento que están teniendo hoy los productores y el empresario pyme. No puede quedar solo en manos de la dirigencia política", reclamó Kicillof, quien participó virtualmente del congreso en Mar del Plata. Según explicó el mandatario local, no pudo asistir al acto dadas las condiciones climáticas.

“Llamamos a sumar esfuerzos y ponerle un freno a estas políticas. Está en juego la industria nacional, el campo bonaerense y la provincia de Buenos Aires”, advirtió el gobernador. En plena campaña electoral y en medio de las definiciones por los principales nombres que integrarán las listas que competirán en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, Kicillof dejó en evidencia su intención de polarizar con la administración de Javier Milei, por medio de un claro contraste entre el modelo económico nacional y el provincial.

“Tengo la responsabilidad y la obligación de denunciar la política económica de Milei y sus consecuencias. Porque es un plan de exterminio de la producción nacional. Y Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia”, señaló Kicillof.

“Entonces, la política económica de Milei, daña, agrede a la Provincia, destruye su matriz productiva y los puestos de trabajo y su futuro. Ese es el problema que estamos teniendo”, sentenció luego. Así, el gobernador bonaerense, uno de los más críticos de la Casa Rosada, sostuvo que la política económica del Gobierno gira en torno a la manutención de un “dólar planchado”, en detrimento de “salarios, ingresos y jubilaciones reprimidas”.

“Contra todo lo que dijo Milei en campaña, hemos visto en estos días al Gobierno interviniendo en los mercados de divisas para sostener el dólar. Según Milei, iba a estar abajo de la banda que le impuso el FMI, pero eso no está ocurriendo”, marcó el representante de Movimiento Derecho al Futuro.

“Al mismo tiempo, pronosticó un dólar a 1000 y reservas de 50 mil millones de dólares, pero ninguno está ocurriendo”, planteó. “Nada nuevo. Son los funcionarios de Macri llevando adelante lo que siempre pensaron. Pero no saben nada, no les interesa ni la escuela austriaca, ni el anarcocapitalismo”, arremetió el gobernador bonaerense contra las gestiones del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Bajo esta misma línea, Kicillof también cuestionó en duros términos la política comunicacional de la administración de Milei. “Hoy tenemos un discurso anti industrial, desatado y obsceno. Aun cuando se estaba llevando a adelante un plan de desindustrialización se disimulaba de alguna manera. Hoy se dice de manera descarnada y directa”, concluyó al respecto.

Las declaraciones del gobernador bonaerense se dan al filo del cierre de las candidaturas, que vencen a las 0 del sábado. Tal como dio a conocer en una entrevista radial el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, Kicillof tiene “especial interés” en los candidatos que podrían encabezar las listas en la primera y tercera sección. Dos reductos clave en el armado del conurbano.

Sin embargo, los nombres propios que irán al frente de las boletas bajo el sello de “Fuerza Patria”, serán definidos entre el viernes y el sábado en una nueva cumbre entre Kicillof, el referente de la Cámpora, Máximo Kirchner y el representante del Frente Renovador, Sergio Massa.