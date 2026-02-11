Kicillof en la marcha contra la reforma laboral: “Es mentira que sea una ley que ayude a los trabajadores informales”

Ante el escaso protagonismo de la CGT y de otros dirigentes del PJ en la marcha contra la reforma laboral, el gobernador Axel Kicillof se convirtió este miércoles en prácticamente el único referente peronista que se mezcló entre los manifestantes. En las inmediaciones del Congreso, el flamante jefe del peronismo bonaerense calificó como “una mentira que sea una ley que ayude a los trabajadores informales”.

Kicillof encabezó una columna de su Movimiento Derecho al Futuro (MdF), con el cual buscará iniciar un armado nacional en los próximos meses. “Es el mismo proyecto de (Alfredo) Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió.

El gobernador bonaerense estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco y Andrés Larroque, además de intendentes que siguen su liderazgo, como Mario Secco y Andrés Watson. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, dijo Kicillof en declaraciones a Radio con Vos.

“Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, sostuvo el mandatario bonaerense.

La columna del Movimiento Derecho al Futuro en la Plaza del Congreso

A diferencia de Kicillof y sus seguidores, en la calle para protestar contra la reforma laboral no estuvo Máximo Kirchner. Se sabe que su relación con la cúpula de la CGT, la organización convocante, no es la mejor. En cambio, sí se registró la presencia de una columna de La Cámpora, integrada por militantes juveniles, en medio de la manifestación.

Kicillof, que viene de acordar una lista de unidad con el kirchnerismo para cambiar la conducción del PJ bonaerense, dijo en sus declaraciones que “la evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo”.

“Hay mucho engaño. Han dicho que si se aprueba la ley, los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, concluyó.