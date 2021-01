15 de enero de 2021. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el hospital Cestino de Ensenada junto al intendente Mario Secco. Crédito: Mariano Sanda

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires observa con preocupación la curva epidemiológica. Pero pese al aumento de contagios registrado en las dos primeras semanas de enero, el gobernador Axel Kicillof espera que los pacientes se estabilicen con las restricciones nocturnas que rigen desde el domingo último. Y por ahora no tomará nuevas medidas. Este fin de semana, al menos.

"En cuatro semanas aumentamos lo que tomó cinco meses en la primera ola" y "con las nuevas restricciones no están aumentando los casos. Ahora falta que bajen", expresó hoy el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

"La sensación es de rebrote. Las segundas olas que se han visto hasta ahora en el hemisferio norte son seis o siete veces superiores a la primera", alertó. Los números inquietan. En las últimas veinticuatro horas se confirmaron 5.185 casos. Hay un acumulado de 740.587 personas contagiadas. La inmensa mayoría, 632.260 ya recibieron el alta. Hay al menos 23.000 fallecidos.

La ocupación en camas de terapia intensiva aún es moderada, en torno del 59,9 por ciento. Este dato es el que genera relativo alivio, ya que se bien la velocidad de contagio parece mayor a la primera ola, no se teme por el momento una saturación del sistema de salud.

El fenómeno volverá a calibrarse el martes. "La semana próxima deberíamos hacer un seguimiento en tiempo real de la evaluación epidemiológica de las medidas de cuidado", dijo el gobernador.

"Cuando suben los casos se toman más medidas restrictivas de cuidado, porque es el único modo de achatar la curva. De evitar los contagios", advirtió entonces Kicillof.

No habrá anuncios el fin de semana. Mañana y el domingo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, sostendrá diálogos informales con los alcaldes.

En este momento hay 13 municipios en fase tres, 111 en fase cuatro -en todos ellos rigen las restricciones nocturnas- y 11 municipios en fase cinco. En el interior de la provincia fue la peor semana de casos desde que empezó la pandemia. En AMBA los números aún son menores.

No está previsto por el momento un encuentro con el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel. Allí el gobierno observa un crecimiento más pronunciado de los casos que en Provincia. "No es una buena noticia, porque cuando creció en Ciudad después paso al primer, segundo y tercer cordón", se evaluó en las últimas horas.

El diálogo por teléfono entre Bianco y Miguel se mantiene de manera regular, aseguran en el entorno de los dos funcionarios. Pero no hay una cita agendada a fin de reducir los casos en el AMBA. Pese a que Kicillof dijo a puertas cerradas: "Tenemos que impedir que esto se convierta en una segunda ola descontrolada".

En lo inmediato sólo se llamara a la población a cuidarse. Se busca persuadir, por eso se lanzaron múltiples campañas de concientización, por televisión, por radio y por redes sociales.

Intendentes aislados

Tres de los jefes comunales de la provincia están actualmente aislados. Estos son los intendentes de Villa Gessel, Cristian Cardozo; la intendente de Cañuelas, Marisa Fassi y el intendente de Alem, Carlos Ferraris. Este es el único de los tres alcaldes con síntomas compatibles con Covid- 19. Los otros dos son contactos estrechos de personas contagiadas.

"Me encuentro bien. Sin síntomas", expresó el jefe comunal de Villa Gessel. "Les pido que sigamos cuidándonos", expresó el alcalde que la semana que pasó estuvo con Kicillof y su equipo de gobierno.

Kreplak dijo: "Este rebrote tiene que ver con una enfermedad que seguía en nuestro país y producto de los descuidos vemos un aumento muy rápido en todo el país".

En ese sentido, aseveró: "Tenemos más de 841.000 inscriptos para vacunarse. Queremos tener 12 millones de inscriptos". "Ya vacunamos 71.000 personas" y "Cuando tengamos la segunda tanda de vacunas nuestro primer objetivo es vacunar a los mayores de 70".

Sobre la posibilidad de priorizar la aplicación de la primera dosis, el funcionario afirmó: "Carla Vizzotti es la mayor especialista en vacunas del país. Cuando dice algo, sabe", "Con la Sputnik V las dosis son dos vacunas distintas, a diferencia de otras vacunas". Expresó respecto de la vacuna de Covid- 19 que en el gobierno: "Compramos la vacuna completa". "Si no se vacunan con la segunda dosis el día 21 no pasa nada. Tiene que ser después del día 21", informó Kreplak. "Si no se vacunan el día 21 con la segunda dosis no pierde la eficacia. Sí antes", dijo.

Subrayó además: "Estamos muy cerquita de que se apruebe la Sputnik V para mayores de 60 años". "Estamos esperando que en los próximos días la ANMAT esté segura para aprobar la vacuna para mayores de 60". "Antes de fin de mes van a empezar a llegar las millones de vacunas de Rusia" manifestó. "En febrero empezamos la vacunación en territorio, con cerca de 150.000 personas por día", dijo.

Mientras tanto en el Ministerio de Gobierno observan con atención que los municipios comienzan a adherir al decreto 1 de 2021 que otorgan facultades a los intendentes para salir a fiscalizar y multar a los que incumplen las medidas de restricción de nocturnidad.

Para acelerar este trámite muchos alcaldes optaron por un decreto ejecutivo firmado por el intendente municipal, pese a que se reconoce que sería más prolijo una resolución del Concejo Deliberante. No tiempo para discusiones políticas: los intendentes - en su mayoría del Frente para la Victoria- que optan por adherir y salir a multar lo hacen con suma discreción.

Nadie quiere pagar el costo político de ser comisario epidemiológico. Pero todos reclaman más vacunas. " Antes algunos descreían. Ahora se quejan porque llegaron pocas vacunas", se desliza en el gobierno.

