Kicillof presentará dos nuevas denuncias ante la Corte: “Por los fondos que manoteó el Gobierno”

Ferviente detractor de la gestión de Javier Milei, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a quejarse por la falta de giro de fondos y adelantó que hoy firmará dos denuncias más contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Además, aseguró que ante este contexto económico a la gente “le importa un rábano” la rúbrica o no del Pacto de Mayo y chicaneó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el aumento de las prepagas.

“Hoy creo que firmo dos denuncias más ante la Corte, vinculadas a fondos que se manoteó el gobierno nacional diciendo que eran discrecionales o que simplemente los discontinuaba, cuando no es legal”, anunció el mandatario de Unión por la Patria (UP) en Radio Futuröck, convencido de que todo aquello que la gestión de Javier Milei “se apropió” de las provincias debe discutirse ante el máximo tribunal, al corresponderse con contratos incumplidos.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Kicillof, las demandas que iniciará serán por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y por el Fondo Compensador al Transporte.

“Hay recursos con los que la provincia contaba, todas las provincias, que el Presidente decidió recortar, eso es lo que estamos reclamando. Después está ocurriendo algo nuevo, que se hacen difíciles las proyecciones”, sostuvo el gobernador, que además defenestró el plan económico por “planchar” salarios, jubilaciones y el tipo de cambio. “Los efectos que estamos viendo son recesivos y un desastre en términos de pobreza. Hasta cuándo nos va a alcanzar el recurso depende de cómo siga la recaudación, que depende de que esta política pare”, consideró.

Dijo también que a “nadie le importa un rábano” si se firma o no el Pacto de Mayo , que el Presidente pretende rubricar el 25 de ese mes en Córdoba, previa aprobación de la ley bases en el Congreso. “Milei piensa que el gobierno nacional no tiene población ni territorio, que es problema de las provincias, que es una cuestión extraterritorial y metafísica. No es así. Las dificultades que está empezando a generar el plan económico y las medidas que toma son gravísimas, entonces diría que estamos cada vez más urgidos a cuestiones básicas como remedios, alimentos, transporte”, enumeró.

Chicana a Caputo

Entonces, planteó que lo que se debe hacer es “dejar sin efecto” el DNU 70/2023 para cortar con la desregulación de actividades y, por consecuencia, con el impacto de las subas en el bolsillo. “Caputo se dio cuenta de que desregular las obras sociales puede generar aumentos desmedidos de los precios, le falta darse cuenta que eso afecta a los precios de los alimentos, los remedios, los combustibles... Todo lo que han desregulado en sectores concentrados genera un aumento desmedido de los precios”, sostuvo Kicillof.

Y fue ahí cuando ironizó contra el ministro de Economía mileísta. “Ahora dijo Caputo que [a las prepagas] se le fue la mano, no sé si la invisible o se le hizo visible y se le presentó” , deslizó, en relación con “la mano invisible del mercado” y con la disposición del Gobierno a dejarlo actuar sin restricciones. “Esa teoría es ridícula e inaplicable”, aseveró el mandatario bonaerense.

El peronismo

En medio de la reorganización del peronismo, y luego de que el líder camionero Pablo Moyano asegurara que lo ve como “futuro presidente”, Kicillof quiso ser cauto y evitó ahondar sobre la conducción del partido.

“Gobernar la provincia de Buenos Aires en estas circunstancias es suficientemente complicado, me estoy dedicando a eso antes que nada y a ser oposición a este gobierno, pero no es una tarea individual y que se resuelva con palabras solamente”, indicó.

