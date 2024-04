Zago habló de formar un bloque propio tras ser desplazado de la presidencia de LLA en Diputados

Escuchar

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago, que hasta este miércoles era el presidente del bloque libertario en la Cámara baja y luego fue desplazado en el marco de un escándalo en la Comisión de Juicio Político, se reunirá con legisladores de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para evaluar la posibilidad de crear un interbloque. “Si se acepta esa posición, bien; si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”, dijo el parlamentario, y lanzó dardos contra algunos de sus pares.

“Sigo perteneciendo al frente con mi partido político; se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en Pro u otros partidos”, precisó Zago en radio 10. “Todo lo que el presidente Javier Milei diga que está mal lo voy a remarcar yo atrás. Todo lo que pida este diputado, y si es el bloque, lo vamos a acompañar”, resaltó.

Zago indicó que su salida está marcada por el malestar que generó una posible alianza con Pro en el Congreso. “Milei deseaba que yo sea presidente del bloque y tiene un deseo de que hagamos una alianza con Pro. Me puse a trabajar porque tengo una gran amistad con la gente de ese partido, pero hay diputados que no les interesa que Pro venga”, dijo, y añadió: “Si están enojados por eso, bueno, bienvenido sea, así es la política. Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Es ir en contra del Presidente y yo nunca voy a ir en contra de él”.

Para el diputado hubo un intento de desplazarlo días atrás “y ayer se concretó”. “Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”, sostuvo el legislador libertario.

En la jornada de este miércoles, cuando había quórum en la Cámara alta para que la periodista Marcela Pagano asumiera como titular de la Comisión de Juicio Político, de manera intempestiva y sorpresiva Zago fue desplazado de la titularidad del bloque de LLA. “Martín Menem me llamó un minuto antes [de la reunión] diciéndome que se iba a suspender porque no era lo acordado con Pagano”, contó.

Para el diputado Zago, Javier Milei “tiene la misma confianza que le tengo yo a Marcela Pagano” LLA

“Estaba acordado”, resaltó el diputado varias veces durante la entrevista radial. “Yo incluso lo había consultado con el Presidente y la diputada Pagano también lo había hecho. Tuvimos el okay, pero después tomaron la actitud de intentar suspender la reunión. Creo que la reunión es válida y no la puede suspender. Él [por Martín Menem] puede convocar, pero no suspender”, prosiguió Zago.

Según el edil que quedó envuelto en la polémica oficialista, los diputados comenzaron a enterarse de que la convocatoria se suspendía en el momento. “Un diputado se programa a qué comisión tiene que ir, a cuál le corresponde. No vive mirando los mails que llegan desde el bloque. Me parece que se equivocaron desde el funcionamiento. Eso es lo que pasó y me parece que no correspondía”, dijo Zago, y apuntó que algunos colegas “no conocen el reglamento”. “Que se pongan a ojearlo un poco” , reforzó.

Para Zago, él hizo lo que debía hacer. “Pagano es una diputada de nuestro bloque, no de la oposición. No manipulo a la gente y mi palabra, como me dijo mi abuelito de chiquito, hay que cumplirla”, dijo, y sumó: “Si lo quieren modificar que lo expliquen, yo se lo puedo explicar a la diputada y quizá no asumía como presidente, pero nadie estaba enterado”.

En este contexto Zago fue consultado por quién no cumplió la palabra con la periodista y dijo que el presidente Javier Milei “no se mete en estas cuestiones”. “Él solo da el okay, como el sábado me lo dio a mí y a Pagano”, explicó, y agregó: “Algunos interpretan que la opinión del mandatario es otra o le mienten, que se hagan cargo”.

Según Zago -que desde hace tiempo mantiene un enfrentamiento interno con Menem- Milei “tiene la misma confianza” que le tiene a Pagano, y explicó el motivo de su apoyo a la periodista: “Desde un principio trabajó en la campaña, tenía una responsabilidad tremenda. Dejó su profesión para meterse en política, es una profesional muy importante. Obvio hay rispideces con otros, por ahí tienen formas de ser. A mí me podrá gustar Marcela o no, y si tengo un problema se lo digo”.

Idas y vueltas en La Libertad Avanza

El hasta hace horas titular del bloque libertario será reemplazado por Gabriel Bornoroni, aliado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “No hablé con Karina y Menem fue quien mandó la comunicación, quien hizo las cuestiones de intentar levantar una reunión que a mi entender no corresponde”, dijo el parlamentario obligado a dejar su puesto.

El hasta hace horas titular del bloque libertario será reemplazado por Gabriel Bornoroni, aliado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

El diputado dijo estar dispuesto a dar un paso al costado “si viene alguien que conduce mejor, si hay que hacer una alianza más grande”. “El diálogo es lo más grande, por más que estemos en veredas distintas. Cuando uno eleva la voz hay que tratar de bajar los decibeles, hay que darle una solución y no poner palos en las ruedas”, agregó.

