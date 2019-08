Kicillof prometió arreglar "todas las escuelas"

Massa y Kicillof, ayer, en Las Heras Crédito: Frente de Todos

Estuvo con Massa en Las Heras y Navarro; criticó a Vidal y envió guiños a productores rurales

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, prometió " poner todas las escuelas en condiciones" en caso de ganar las elecciones y renovó sus críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal por el estado de los establecimientos educativos de la provincia.

Acompañado por Sergio Massa, el diputado kirchnerista recorrió los municipios de General Las Heras y Navarro, dos distritos próximos a la ciudad de Buenos Aires, pero con una marcada impronta rural. En ese contexto, Kicillof apuntó su mensaje hacia los pequeños y medianos productores agropecuarios. "Nuestro compromiso es que el trabajo de cada uno de ustedes sea el motor que ponga en marcha la provincia", les dijo.

La primera parada fue en General Las Heras, donde ofició de anfitrión el intendente massista Javier Osuna. "Nuestra prioridad va a ser el empleo, la producción, la salud y la educación", afirmó Kicillof y manifestó que se trata de "cuestiones básicas que hoy se están sufriendo en la provincia", según consignó Télam.

"No podemos tener escuelas rotas ni niños estudiando en condiciones que no se merecen. Hay escuelas sin calefacción, eso no lo podemos permitir", continuó, y prometió reparar todas las escuelas en caso de ganar la gobernación.

Fue el pie para criticar a Vidal. "Prometieron 1400 jardines de infantes, te dijeron que eliminaban algunos programas para hacer jardines, y no se ha hecho absolutamente nada", dijo, para señalar que Vidal "no tiene a la educación entre sus prioridades y menos la educación pública".

"Terminar la obra del jardín cuesta 3 millones de pesos, la mitad de lo que cuesta un día de publicidad en redes sociales", completó. Massa lo siguió. "Cuatro años más de Vidal serán más escuelas cerradas en la provincia. Hay que ponerle punto final a un gobierno que dejó a miles sin trabajo, que destruye las pymes y el comercio, que le recortó el 15% a los jubilados", dijo el candidato a diputado nacional.

En Navarro, junto al intendente peronista Santiago Maggiotti, el trío dirigió su discurso hacia los productores rurales locales. Incluso hubo un intento de autocrítica en torno de las políticas agroindustriales que desarrolló el kirchnerismo. "Aprendiendo de lo que pasó en nuestro gobierno, tenemos que hacer políticas específicas para los pequeños, los medianos y los grandes productores agropecuarios", aseguró Kicillof.

"Estamos convencidos de que tenemos que tener una política crediticia, ocuparnos de los costos de los insumos, de la mejora de la productividad, incentivando al consumo, y trabajar con los productores sobre la cadena de valor desde el productor hasta la góndola", agregó el candidato a gobernador.