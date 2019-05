El exministro de Economía terminó su gira por México y EE.UU. Fuente: Archivo

WASHINGTON.- Axel Kicillof acusó al gobierno de Mauricio Macri de eludir la responsabilidad por la crisis económica al desviar la culpa en la herencia que dejó Cristina Kirchner y a la incertidumbre por las elecciones. Cualquier medida que tome el próximo gobierno, dijo, dependerá de las condiciones en las que termine el actual mandato del presidente. "Nadie puede querer un default, lo que pasa es que el problema es en qué condiciones va a estar la economía y qué va a hacer el gobierno de acá a diciembre", definió en Washington.

El exministro de Economía y actual diputado de Unidad Ciudadana cerró una gira por México y Estados Unidos de alto perfil y una cargada agenda política. En Washington, se reunió con diputados demócratas, representantes del establishment corporativo, organizaciones de derechos humanos y analistas y líderes sindicales.

Antes de brindar una charla en el Centro Woodrow Wilson, Kicillof dio una entrevista a corresponsales argentinos, donde reconoció la "inquietud" por el futuro de los pagos de la deuda en una eventual segunda presidencia de Cristina Kirchner.

"Sé que está esa inquietud. Yo quiero ir directo al punto. Algunos pueden pensar que estoy desviando la cuestión, pero la única respuesta sensata que se puede dar es que no sabemos en qué situación va a estar la Argentina dentro de seis, siete meses. No lo sabemos. Y no depende de nosotros. Yo creo que la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno de acá siete meses", indicó Kicillof. "Hay un eje invertido que todo el tiempo apunta a la oposición, y el problema hoy es del Gobierno y qué hace el Gobierno", reforzó.

Kicillof acusó al gobierno de manejar "tremendamente mal" el timón de la economía, de destruir los salarios, y dijo que Macri "prometió la revolución de la alegría", pero hoy el país "es la revolución de la tristeza". Una y otra vez, repitió el mismo mensaje: el gobierno ha intentado responsabilizar a todos -al gobierno anterior, "al gobierno siguiente", al contexto externo, "a la lira turca-, pero nunca asumió la responsabilidad por la crisis. Y lo acusó de cometer un "industricidio".

"Estamos peor", remarcó.

"Esperemos a ver en qué situación queda la economía en diciembre. Eso es absoluta responsabilidad del gobierno y del Fondo Monetario y los acreedores privados. Es muy difícil que de acá a diciembre nosotros como partido de la oposición podamos hacer algo al respecto, y sin embargo todas las preguntas son a nosotros. El timón de la cuestión lo tiene el gobierno nacional. Lo ha manejado tremendamente mal", afirmó.

Kicillof habló con cautela y prudencia. Al abrir su presentación en el Centro Wilson, dijo que no quería causar las turbulencias en los mercados, y acusó al Gobierno de querer instalar la idea de que el kirchnerismo estuvo detrás de rumores en Nueva York sobre un posible default de la deuda. También criticó a los medios, a los que acusó de ser muy complacientes con el gobierno de Macri.

El exjefe del Palacio de Hacienda puso siempre al Gobierno junto al Fondo Monetario Internacional y los inversores. Acusó de manera directa al Fondo de financiar a Macri, y no a la Argentina. "A mi me da la impresion que éste no fue un crédito a un pais, fue un préstamo a un gobierno. Y no corresponde", indicó.

Ante cada pedido que se le hizo en busca de una definición sobre un gobierno futuro, Kicillof evitó dar precisiones, al indicar que todo dependerá de cómo llega la economía al próximo mandato. Y le marcó una responsabilidad al gobierno de Macri: entregar una economía "que no esté en una situación de crisis o emergencia económica".

"Vamos a ver en qué condiciones deja la economía este gobierno al próximo", indicó. "No están definidas las candidaturas ni los programas. Hay objetivos que nosotros tenemos que el gobierno no ha mostrado, que es el empleo de calidad, los jubilados, la producción y la industria nacional. Son situaciones que se han deteriorado muchísimo", indicó.