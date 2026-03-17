La militancia se apostó en San José 1111 para apoyar a Cristina Kirchner

Con banderas, pasacalles y pintadas callejeras recién hechas, militantes de agrupaciones kirchneristas aguardaron la salida de la expresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Constitución, desde donde se dirigió a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el juicio por los cuadernos de las coimas. A las 8.41, la expresidente dejó su casa y se dirigió a los tribunales, con su custodia.

La militancia K, en San José 1111 Marcos brindicci

La concentración interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo, donde se ubica la propiedad en la que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Desde muy temprano los seguidores aguardan la salida de Cristina Kirchner Marcos Brindicci

En las veredas y sobre las calles San José y Humberto Primo, se distribuyen las columnas de militantes, que fueron convocados a las 7.

Cristina Kirchner al salir de San José 1111 rumbo a Comodoro Py Marcos Brindicci

Algunos dirigentes alineados con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, actual rival interno del cristinismo en el Partido Justicialista, se hicieron presentes. Son los casos de Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez, ministro de Infraestructura y jefa de Asesores, respectivamente. Katopodis abrazó a Máximo Kirchner a la pasada, cuando el hijo de la expresidenta llegó al departamento de su madre, a las 7.28.

Seguidores de CFK se manifiestan en la puerta de su casa en San José 1111 Marcos brindicci

El PJ de Lomas de Zamora se hace notar con grandes banderas, algunas que nombran a Daniela Vilar, su titular, que es ministra de Ambiente bonaerense y referente de La Cámpora, y esposa del intendente Federico Otermín. Sobre San José, Unidos y Organizados y La Cámpora armaron un cordón humano que parece preparado para permitir la salida hacia la avenida San Juan de los vehículos que trasladen a la expresidenta.

Los gremios ATE (estatales) y Secasfpi (Anses) son algunos de los sindicatos que se acercaron con grandes banderas.

Los seguidores de Cristina Kirchner llegaron todavía de noche a apoyar a la expresidenta Marcos Brindicci

El intendente de Pilar, Federico de Achával, figura con dos banderas que tienen su nombre e imágenes de la expresidenta, de Néstor Kirchner, y de Juan y Eva Perón.

La Cámpora es la agrupación con mayor presencia. Además de sus banderas y militantes, aportó pintadas que lucen recién hechas, como una que reza “Siempre leales. Cristina cumple. La Cámpora”, sobre la calle Humberto Primo.

La avenida San Juan, entre Salta y San José, se observa con leyendas de apoyo a la exmandataria exhibidas en pasacalles. “Los pibes siempre vamos a estar”, “Siempre con vos”, “Milei corrupto, queremos a Cristina”, “Te vamos a liberar” y “Jueces corruptos”, son algunos de ellos.

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