La Argentina reiteró su reclamo por Malvinas

WASHINGTON.- Como todos los años, la Argentina renovó su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del Sur ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas , que volvió a aprobar por consenso una resolución que insta a reanudar las negociaciones para resolver la disputa con el Reino Unido.

Al llevar ese reclamo histórico a la ONU, el canciller Jorge Faurie , volvió a ofrecer, tal como había hecho el año anterior, gestos de acercamiento a los kelpers y a Londres, y habló de una "nueva atmósfera de confianza" en la relación bilateral con el Reino Unido durante la presidencia de Mauricio Macri.

"La Argentina no tiene dudas de su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ello nuestro reclamo para reanudar negociaciones es irrenunciable. Sin embargo, esto no significa que no podamos, mientras perseguimos ese objetivo, cooperar en áreas de interés mutuo", indicó Faurie en su discurso.

El canciller dijo luego en otro tramo de su ponencia que el reclamo de la Argentina "no significa que la Argentina sea indiferente a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños".

Ya el año anterior, Faurie había agradecido al Reino Unido la cooperación en la búsqueda del submarino ARA San Juan, y había dado cuenta de "una nueva fase" en la relación bilateral. Además, destacó a los isleños por la acogida que les dieron a los familiares de los caídos en la guerra de 1982, cuando viajaron a visitar las tumbas con nombres en el cementerio de Darwin.

Ayer, Faurie remarcó que Macri ha impulsado "una renovada relación" con "enfoque constructivo".Los isleños insistieron en defender su derecho a la autodeterminación, y volvieron a rechazar la noción de que son un "pueblo implantado".

El jefe del Palacio San Martín volvió a enumerar los argumentos históricos que dan sustento al reclamo argentino, e insistió en que se trata de un tema que transciende las divisiones partidarias y constituye una política de Estado.

Como es habitual, Faurie viajó con una delegación con figuras del oficialismo y de la oposición para dejar reflejada esa unidad. Viajaron a Nueva York los senadores Federico Pinedo y Julio Cobos; los diputados Cornelia Schmidt Liermann y Daniel Filmus; el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando; el secretario de Estado para la cuestión Malvinas, Jorge Argüello. Además, en la sala estuvo el embajador ante la ONU, Martín García Moritán.

