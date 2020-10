Alberto Fernández y Mauricio Macri en el traspaso de mando Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 23:29

En la primera entrevista televisiva en la Argentina desde que abandonó el poder, el expresidente Mauricio Macri contó que, desde que dejó el cargo, reflexionó sobre los errores en su gestión, con una fuerte autocrítica. También volvió a apuntar contra la herencia recibida.

"El Estado argentino estaba quebrado. Yo tuve un dilema: decirles esta realidad crudamente a los argentinos o apostar al brote de esperanza y entusiasmo que había nacido. Opté a la segunda y, con el diario del lunes, creo que me equivoqué", reconoció.

Para él, su gobierno "se quebró" en diciembre de 2017 cuando se votaba la reforma previsional en el Congreso. "El massismo y el kirchnerismo colapsaron la reunión, tomaron la plaza y tiraron 10 toneladas de piedras. Ahí todos entramos en una actitud defensiva y empezamos a tener todo tipo de problemas", recordó. Y continuó: "Eso nos fue apabullando y dejé de explicar lo que pasaba. Recién recuperé la capacidad de comunicarme con las 30 marchas, después de ese histórico 24 de agosto que me vinieron a buscar para que siga. Lamentablemente, ya era tarde".

En esta línea, consideró que el esfuerzo que hizo en especial la clase media no coincidió con lo que ese sector esperaba de su gestión: "Generé una expectativa y no estuve a la altura", dijo. Y añadió: "Llegamos a las PASO con mucha gente agotada, por lo que la venía remando y sintieron que su presidente se había equivocado el rumbo y que el esfuerzo no demostraba que trepar la montaña llevaba a algún lugar".

Mirando atrás, el expresidente cree que la sociedad decidió volver al pasado por este motivo. Y agregó: "Entiendo las razones. Pero era obvio que volviendo al pasado íbamos a tener más pobreza y más problemas".

Por otro lado, el expresidente consideró también que se equivocó al haber delegado la negociación política en figuras como Emilio Monzó o Rogelio Frigerio, a quienes calificó de ser su ala más política, "filoperonista".

Macri dijo que él priorizó otras cuestiones, pero subrayó: "No es excusa, debería haber puesto el foco ahí porque se jugaba mucho con el poder convencer y nosotros nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar a la Argentina".

Esta autocrítica, que a la vez apuntó contra exfuncionarios de Juntos por el Cambio, podría generar cierto malestar dentro de la actual oposición.

Conforme a los criterios de Más información