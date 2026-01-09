La AFA bajo sospecha: la Cámara rechazó el intento de los presuntos testaferros de la quinta de Pilar de frenar la causa

La Cámara Federal rechazó el intento de Luciano Pantano y Ana Conte, dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar y presuntos testaferros de autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), de frenar la investigación en el mes de enero, durante la feria judicial.

Con una integración mixta de fueros, la Sala que funciona durante el receso judicial desestimó el planteo con el que Pantano y Conte cuestionaron la decisión del juez a cargo del caso, Marcelo Aguinsky, de habilitar la feria para avanzar con la investigación.

A través de su abogado, ambos dijeron no había motivos que justificaran que la investigación continuara durante enero. La regla es que en feria las causas se frenan. Aguinsky desestimó esa presentación ayer con el argumento de que no era una decisión cuestionable por las partes. Hoy la Cámara lo confirmó.

La jueza Carolina Robiglio, del fuero penal económico, y el magistrado Leopoldo Bruglia, del fuero criminal y correccional federal, ratificaron la decisión de que continúe el desarrollo de la investigación durante la feria.

“No se advierte que la habilitación de la feria dispuesta por el juzgado ‘a quo’ [por Aguinsky] para la realización de actividad instructora durante el presente mes de enero afecte derechos de las partes general, ni el derecho de defensa de la parte recurrente [Pantano y Conte] en particular.”

Bruglia es el camarista que trasladó el expediente de Comodoro Py al fuero penal económico, después de que el primer juez del caso, Daniel Rafecas, se declaró incompetente.

El allanamiento a la quinta de Villa Rosa, Pilar, el 12 diciembre 2025 Rodrigo Néspolo

Los autores del planteo -el monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte- figuran como los dueños de Real Central, la sociedad que es propietaria en los papeles tanto de la fastuosa quinta con helipuerto y haras, como de la costosa colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar.

La Justicia sospecha que ellos no son los verdaderos dueños de ninguno de esos bienes. Los jueces que intervinieron hasta aquí acumularon una gran cantidad de indicios en ese sentido.

Una de las últimas medidas de prueba arrojó que Pantano tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros conceptos, trámites vinculados a los peajes de la colección de autos en la quinta. Esa tarjeta registraba gastos mensuales por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

En el allanamiento a la quinta la Policía secuestró un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Toviggino. Además de los autos de altísima gama, encontró dos kartings como los que usó el hijo de Toviggino para competir en torneos locales.

En paralelo con el planteo sobre la feria judicial, existe otro que tramita en la Justicia de Campana, que también fue promovido por el defensor de Pantano y Conte, Mariano Morán.

Tras una presentación que realizaron en su juzgado, el juez Adrián González Charvay le pidió a su colega Aguinsky que se inhibiera de seguir investigando el caso.

El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay

El juez Aguinsky rechazó correrse de la causa y la disputa trepó a la Cámara Federal de San Martin, que tiene pendiente resolver. Allí, el camarista que está a cargo de los casos durante la feria es Juan Pablo Salas.