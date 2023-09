escuchar

La Cámpora apuntó hoy contra la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a raíz de un tuit de la dirigente sobre los nuevos juicios de los casos Hotesur y Los Sauces y el Pacto con Irán. “La que sigue pidiendo que salgan los tiros” , indicaron desde la cuenta oficial del movimiento político afín a Cristina Kirchner. “Hacete cargo de Milman”, apuntaron. Se trata del exfuncionario a quien la vicepresidenta vincula con su intento de asesinato.

La que sigue pidiendo que salgan los tiros.



Hacete cargo de Milman. pic.twitter.com/1vTvyPCxU4 — La Cámpora (@la_campora) September 19, 2023

Ayer, en una explosiva decisión judicial, la Cámara de Casación Penal determinó que la vicepresidenta Cristina Kirchner deberá enfrentar dos nuevos juicios orales: uno de ellos por lavado de dinero, conocido como el caso Hotesur-Los Sauces; y el otro por la firma del pacto secreto con Irán, con el supuesto objetivo de beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.

Ambas decisiones fueron tomadas por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que además mandaron a juicio a Máximo Kirchner en el caso de lavado de dinero y sobreseyeron a Florencia Kirchner. El eje de la acusación en esta causa es que los Kirchner recibieron en sus empresas presuntos retornos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, en compensación por los negocios que hicieron al amparo del Estado.

En este contexto, Bullrich se refirió ayer a la decisión. “UN TIRO PARA EL LADO DE LA JUSTICIA”, escribió, y subrayó: “Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que pague”.

Sobre este mensaje, La Cámpora cuestionó a Bullrich. “La que sigue pidiendo que salgan los tiros”, indicaron, y asestaron: “Hacete cargo de Milman” .

La vicepresidenta, que es querellante en la causa, sostiene que detrás del ataque en su contra está el diputado Gerardo Milman del PRO, la oposición y la agrupación Revolución Federal, pero no hay indicios de que eso sea así y los que están presos por el atentado son Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, conocido de ambos.

Mano derecha de Patricia Bullrich durante la última década, Gerardo Millman dejó su lugar como jefe de campaña de la titular de Pro en la carrera para la elección presidencial de 2023 cuando quedó involucrado en el expediente que investiga el atentado contra Cristina Kirchner. Previamente, se había desempeñado como secretario de Seguridad Interior durante la gestión de la gestión de la exministra de Mauricio Macri.

Por qué Bullrich nunca repudió el ataque

poco más de un año del atentado a Cristina Kirchner, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aclaró por qué nunca repudió el episodio que sacudió la escena pública y tuvo a la vicepresidenta como protagonista involuntaria. A diferencia de otros referentes y dirigentes políticos, la exministra de Seguridad evitó condenar el atentado del primero de septiembre de 2022.

Patricia Bullrich presentó su equipo de gobierno Soledad Aznarez - LA NACION

“Estaba por hacer un repudio y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros”, explicó Bullrich en diálogo con radio con vos. “La condena o no la condena, es una decisión que yo considero que a mí nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir”, dijo. “A mí me pareció que en ese momento hubo una condena de Juntos por el Cambio y punto”, sentenció la exministra.

Luego, la candidata manifestó su intención de repudiar el hecho, algo que no sucedió, según explicó, por las acusaciones que el oficialismo lanzó contra su partido y su figura en particular. “Yo estaba por hacer un repudio, y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros. Entonces cuando escuché al presidente de la Nación diciendo esto es producto de la oposición, dije, bueno, ellos ya tienen el atentando, y el enemigo, y el culpable. Yo no me prendo a denunciar algo que ellos mismos están diciendo que somos nosotros”, dijo.

Gerardo Milman desmintió haber tenido conocimiento del atentado a Cristina Kirchner

El último año, en un comunicado al que accedió LA NACION, Milman desmintió haber tenido conocimiento del atentado a Cristina Kirchner y denunció una “operación berreta” en su contra.

“Una operación berreta. Esto ocurrió en una confitería donde concurrimos muy seguido. Mostrar imágenes en las que me encuentro allí como parte de un involucramiento personal en lo sucedido a la vicepresidente es una payasada y es totalmente absurdo creer que yo podía tener algún conocimiento sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner”, comenzó el texto difundido, y aclaró: “Sí es cierto que me fui a la costa al día siguiente”.

Tras ello, agregó: “No tiene ningún tipo de sentido, desde la lógica y desde lo legal, que alguien argumente haber escuchado una conversación en un bar en la que yo hacía mención a dicho ataque antes de que sucediera. Su única prueba es que estábamos ambos en el lugar”.

Y concluyó: “Queda bastante claro que es una jugada berrera y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país. Espero que la Justicia llegue hasta el fondo y esclarezca esta grave situación. Quienes realizan estas falsas afirmaciones solo buscan generar ruido mediático y deberán responder ante la Justicia por sus injurias. Nada de esto nos va a desviar de nuestro objetivo de devolverle a la gente la esperanza de vivir en un país con futuro”.

