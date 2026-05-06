En la conferencia global en Los Ángeles, Javier Milei destacó logros de su gestión y llamó a apostar por la Argentina

WASHINGTON.- Mientras en la Argentina continúa el escándalo que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei disertó esta tarde en el plenario de cierre de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, con un discurso en el que destacó logros de su administración y llamó a apostar por la Argentina, ante un auditorio que reunió a líderes de distintos sectores.

“Les traigo buenas noticias, y esa es la razón por la que estoy aquí hoy. El sueño americano no ha muerto. La promesa de libertad para el mundo no ha muerto. Está renaciendo, y lo hace en dos lugares simultáneamente”, aseguró el mandatario, que trazó un paralelismo entre su administración y la de Donald Trump, su principal aliado internacional.

“Renace en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, quien está devolviendo a esta nación su esencia. Y en la Argentina, donde 50 millones de argentinos eligieron poner fin a un ciclo de decadencia para abrazar, una vez más, las ideas que en su momento también nos hicieron grandes. No estamos simplemente copiando un modelo extranjero; estamos regresando a nuestras raíces libertarias", sostuvo Milei, que concretó en Los Ángeles su viaje 16 a Estados Unidos desde que asumió.

El mandatario sostuvo que la “convergencia” entre ambos países “reabrió la posibilidad del acuerdo de libre comercio”, mientras que en otro tramo abogó por que la “libertad” alcance también a países como Venezuela y Cuba.

A continuación, Milei explicó a los asistentes, en el salón central del evento en el hotel The Beverly Hilton, el “núcleo” del programa de gobierno, y mostró una serie de resultados, “la prueba fehaciente de que el modelo de la libertad funciona”, dijo. Además, en sus 20 minutos de exposición se mostró “optimista respecto al futuro”.

“Hace exactamente dos años, en esta misma sala, los invité por primera vez a apostar por la Argentina. Aquellos que siguieron ese consejo vieron el valor de sus inversiones aumentar en más de un 100% durante el primer año”, señaló Milei. “Una vez más, los invito a apostar por la Argentina, no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, dijo.

El discurso del líder libertario tuvo la introducción del economista y multimillonario norteamericano Michael Milken, anfitrión del evento, de 79 años. “Si él tiene éxito, puede cambiar toda América Latina”, dijo sobre Milei, entre otros elogios. “Está liberando al pueblo de Argentina”, añadió.

La Conferencia Global -de la que Milei ya había participado en 2024- reunió durante cuatro días a cientos de líderes de los sectores de las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía, la salud y las políticas públicas. Se centró en “transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en Los Ángeles con inversionistas y autoridades de compañías, en el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken. También participaron de la reunión el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Presidencia

Entre los participantes estuvieron la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; la líder opositora venezolana María Corina Machado; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; el presidente hondureño, Nasry Asfura; el CEO de BlackRock, Larry Fink; la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dos exestrellas deportivas de Estados Unidos, Tom Brady(fútbol americano) y Shaquille O’Neal (NBA).

Más temprano, Milei y su comitiva mantuvieron un encuentro con un reducido grupo de empresarios e inversionistas. El Presidente estuvo acompañado en su viaje exprés a California por el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador Alec Oxenford, quien se trasladó desde Washington.

En el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la ciudad de Los Ángeles con inversionistas y autoridades de importantes compañías.



Acompañaron al Presidente de la Nación el Ministro de Economía,… pic.twitter.com/BrlfgBHSD6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 6, 2026

El propio Caputo comunicó a través de sus redes sociales que en una reunión con la directora financiera de Chevron Corporation, Eimar Bonner, y la directora de Asuntos Corporativos, Laura Lane, de la empresa petrolera estadounidense “garantizó” que enviará un nuevo proyecto para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares. El ministro de Economía estuvo acompañado por Quirno y Oxenford.

Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

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La primera actividad del día de Milei, un encuentro con Milken, había sido cancelada por problemas de salud del financista devenido en filántropo, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. El papel de Milken en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento le valió el mote de “rey de los bonos basura” en los años 80.

La última vez que Milken había recibido a Milei en Los Ángeles había sido en septiembre pasado. También había sido anfitrión del Presidente en un viaje anterior a la metrópolis californiana, en 2024, para la conferencia global conocida como el“Foro de Davos de América del Norte”, la misma en la que el líder libertario disertó esta tarde.

Originario de Encino, California, Milken llegó a ser la persona más poderosa de Wall Street, y quedó en el foco del mundo financiero en los años 80 por hacer más dinero y a mayor velocidad que nadie en la historia de las finanzas: en una década pasó de ganar cinco a 550 millones de dólares en un año. Hoy figura en el puesto 509 del ranking de Forbes de las mayores fortunas del mundo, con 7500 millones de dólares, el doble de lo que tenía hace cinco años.

Javier Milei, junto al economista Michael Milken, en Los Ángeles, en 2025. Presidencia

Milken amasó una fortuna ayudando a corporaciones a usar los llamados “bonos basura” para financiar adquisiciones corporativas en la ahora desaparecida Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión de Wall Street. Sus innovaciones lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del mundo financiero en los años 80 y facilitaron la recaudación de fondos para pequeños emprendedores y para inversores corporativos.

La reputación del financista se desmoronó cuando fue acusado de participar en un esquema de tráfico de información privilegiada. Milken inicialmente negó los cargos, perofinalmente se declaró culpable de seis de ellos en 1990, al admitir ante un tribunal haber manipulado los mercados financieros.

Tuvo que pagar una multa de 600 millones de dólares, se le prohibió de por vida trabajar en el mundo financiero y fue condenado a 10 años de prisión. Finalmente, la pena se redujo a 22 meses.

Milken fue liberado en 1993 tras dos años en prisión y rápidamente empezó su campaña de regreso. Las conferencias anuales en California organizadas por el Instituto Milken han sido una parte muy visible de los esfuerzos del multimillonario por construir un nuevo legado después de pasar por la cárcel.

El cierre de la Conferencia Global fue con un show de Pitbull. Milei y su comitiva tienen previsto emprender el regreso a las 18 (hora local) y llegarán el jueves pasado el mediodía a Buenos Aires.