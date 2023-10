escuchar

La diputada nacional Florencia Lampreabe, que integra La Cámpora en Hurlingham, difundió una serie de amenazas de muerte que reci Lo hacen también mediante llamad, en una puja electoral que saldó un largo enfrentamiento interno. En ese turno electoral, Unión por la Patria quedó en primer lugar, con el 52,8% entre sus dos listas; Juntos por el Cambio salió segundo, con 25,2% sumando las dos nóminas que presentó, y La Libertad Avanza fue la tercera fuerza, con el 16,9% obrtenido por una única lista.

Lampreabe publicó mensajes de Facebook que llegaron a Selci desde una cuenta identificada como de “Celina Marcela”. Los mensajes que al candidato camporista en Hurlingham fueron: “Selci, te conviene no salir a la calle. Te vamos a matar, al igual que a Massa. No les conviene pisar la calle, van a quedar muertos”; “Animate a salir, hdp”; “Selci, no jodas más en Hurlingham. No te escondas, hdp”, y “Selci, sos hombre muerto. Cuidate cuando salís a la calle”.

La campaña de odio que la oposición viene realizando en #Hurlingham contra @DamianSelci ha sobrepasado todo límite: ayer lo amenazaron de muerte. Hoy mismo realizaremos las denuncias judiciales correspondientes. pic.twitter.com/5KtSxbhkgb — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 18, 2023

Lampreabe denunció los hechos en le Justicia de Morón y afirmó que el clima “enrarecido” se inició luego de las PASO. “ Los dos principales candidatos de oposición están llevando adelante una campaña de odio . Plantean mensajes como ‘Tu familia o La Cámpora, Lucas Delfino intendente’. Damián empezó a recibir amenazas de muerte. Está el clima enrarecido, en una campaña que plantea la necesidad de eliminar al adversario. Es algo que no se puede naturalizar”, afirmó la diputada, en diálogo con LA NACION.

“ Tanto La Libertad Avanza [el candidato es Rafael De Francesco] como Juntos por el Cambio, llevan esa campaña de ellos o nosotros. Lo hacen también mediante llamados, contactos por WhatsApp, publicidad desde avionetas o cartelería”, completó Lampreabe.

En las PASO, Selci venció en la interna de Unión por la Patria al intendente Juan Zabaleta, en una puja electoral que saldó un largo enfrentamiento interno. En ese turno electoral, Unión por la Patria quedó en primer lugar, con el 52,8% entre sus dos listas; Juntos por el Cambio salió segundo, con 25,2% sumando las dos nóminas que presentó, y La Libertad Avanza fue la tercera fuerza, con el 16,9% obrtenido por una única lista.

LA NACION