La exministra de Seguridad y titular de Pro, Patricia Bullrich, le expresó a Sabina Frederic su preocupación por la reducción de la custodia al expresidente Mauricio Macri y su familia, además de advertir sobre "episodios sospechosos", como la bomba casera que explotó cerca de su domicilio o el seguimiento de extraños.

"El ex presidente y su familia han sufrido episodios sospechosos. Su cápsula fue perseguida por extraños a la salida de su domicilio y un explosivo detonó a metros de su casa hace unos días. Sobre ambos episodios hay investigaciones judiciales en marcha", señaló Bullrich, que le exigió a su sucesora que refuerce la custodia de Macri con más personal, un auto blindado y que no haya cambios de último momento.

El expresidente Macri cuenta hoy con 32 efectivos de seguridad que lo custodian las 24 horas los 7 de la semana en diferentes turnos y tiene 4 vehículos de seguridad. Uno de esos vehículos es el que usa para trasladarse y los otros son utilizados por los efectivos de la custodia, que no se utilizan en simultáneo. La plantilla se redujo en marzo, según precisaron fuentes del macrismo a LA NACION. Es decir, originalmente eran 35 y quedaron 32. Los tres efectivos que nunca repusieron son los expertos en explosivos. También le sacaron un Toyota Corolla blindado que nunca se repuso.

Como expresidenta, Cristina Kirchner contaba con 90 custodios y tenía una flota de 10 vehículos, según fuentes de la gestión de Cambiemos.

La carta completa de Bullrich a Frederic

Estimada ministra,

Escribo esta nota para hacerle llegar nuestra preocupación por los inconvenientes que hemos tenido este año con la asignación de la custodia del ex presidente Mauricio Macri.

En estos meses el tamaño de la custodia fue reducido sustancialmente y su asignación tuvo cambios imprevistos e inexplicados, como cuando Juliana Awada se quedó sin protección sin aviso durante un almuerzo. O como cuando, en abril, se nos pidió devolver dos vehículos blindados con la promesa de ser devueltos, algo que todavía no ocurrió.

Además, el ex presidente y su familia han sufrido episodios sospechosos. Su cápsula fue perseguida por extraños a la salida de su domicilio y un explosivo detonó a metros de su casa hace unos días. Sobre ambos episodios hay investigaciones judiciales en marcha.

Visto esto, en lugar de reforzar la custodia, como sucede en las democracias consolidadas, donde la seguridad de un ex presidente es cuestión de Estado, recibimos mensajes en sentido contrario.

Por momentos parece que la intención es exponer al ex presidente y su familia y dejarlos indefensos ante situaciones de inseguridad.

Como usted sabe, el ex presidente Macri pidió a su ministerio la custodia más reducida posible para un ex mandatario. No pretende grandes despliegues ni demostraciones. Sólo quiere sentirse protegido junto con su familia.

Por eso sentimos que los cambios constantes, en el personal y en los vehículos, no ayuda a darle al ex presidente la protección que su investidura merece.

Le solicito, por lo tanto, que frene estos cambios imprevistos, asigne a la custodia al menos un vehículo blindado más y cumpla lo pactado en su momento.

