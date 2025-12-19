La Casa Rosada celebra fin de año: graban un spot para las Fiestas y Milei invitó a sus ministros a una cena en Olivos

La Casa Rosada entró en modo fin de año, más allá de la fuerte actividad que demandan las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Con más de 20 grados, este viernes, pasadas las 8.30, en el Patio de las Palmeras un granadero posaba frente a la cámara de un realizador audiovisual para un spot de Navidad que el Gobierno posteará en las redes oficiales de la Casa de Gobierno para las Fiestas.

A su lado, apilados, quedaron bolsones con tierra que, al terminar las tomas para el video, usaron tres trabajadores que siguieron con las tareas en los canteros de la fuente de hierro que está ubicada en el centro del patio y las galerías, decorada con flores blancas.

Grabación de un spot para las Fiestas en la Casa Rosada

Más allá de que durante todo diciembre el Gobierno seguirá abocado al tratamiento del Presupuesto, el Presidente tendrá un evento de fin de año con los ministros.

Según pudo confirmar LA NACION, Milei recibirá el lunes 22, en la Quinta de Olivos, a los integrantes de su Gabinete para despedir 2025.

La reunión será similar a la del año pasado, cuando hicieron un asado. Esta vez se supone que se repetirá el menú. La gran diferencia con la postal de 2024 es el cambio de Guillermo Francos por Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En tanto, está previsto que el Presidente vuelva a pasar la Navidad en la quinta junto a su familia.

Antes, Milei viajará a Foz de Iguazú, para participar mañana de la Cumbre del Mercosur organizada por su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación tirante.

Asimismo, el Presidente sigue el detalle de las conversaciones en el Congreso por el Presupuesto y las reformas que envió con el objetivo de que se trataran en diciembre.

De momento, el debate por el Presupuesto llevará más tiempo que el que esperaba el Gobierno. Esto es porque como Diputados rechazó el Capítulo XI -que incluía la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad-, ahora apostarán a volver a incluirlo en el Senado y, si los legisladores de la Cámara alta le convalidan ese punto, el texto deberá regresar a Diputados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, dijo este miércoles, en contacto con Radio Mitre, que esperaba que se volviera a tratar el Presupuesto en la Cámara baja el 29 de diciembre, al filo del cierre de año.

En tanto, la reforma laboral obtuvo dictamen de mayoría, pero su tratamiento se pospuso hasta febrero porque los libertarios no contaban todavía con los avales para hacerla avanzar en el Senado antes de que termine 2025.