Javier Milei irá a la cumbre del Mercosur, con el acuerdo con la Unión Europea a punto de caerse

Con el acuerdo con la Unión Europea (UE) a un paso de caerse, y luego de varias idas y vueltas, el presidente Javier Milei decidió participar pasado mañana de la cumbre semestral de presidentes del Mercosur, en Foz de Iguazú. Una cumbre que amenaza con desteñirse antes de comenzar, habida cuenta de las altas probabilidades de que el Consejo de Europa no autorice la firma del acuerdo con el bloque regional, prevista para el mismo sábado.

La presencia de Milei en la ciudad fronteriza brasileña, confirmada por fuentes oficiales a LA NACION, estuvo en duda durante días, mientras la UE se preparaba para votar el demorado acuerdo con el Mercosur y en medio de disidencias internas por la fecha de realización del encuentro. Se firme o no el acuerdo, la presencia de Milei representa la decisión de sostener los vínculos con sus vecinos, siempre con la idea de impulsar (en conjunto o por separado) bajas de aranceles que faciliten el comercio con otros países y bloques. “El Mercosur incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. De mercado y de común, le quedó cada vez menos”, dijo el Presidente en la última cumbre, en Buenos Aires.

Mientras la logística presidencial viajaba hoy a la sede del encuentro, el canciller Pablo Quirno participará, mañana y por primera vez desde que asumió en el cargo, de la reunión del Consejo del Mercado Común, que integran los cancilleres y ministros de Hacienda de los cinco países que conforman el bloque regional.

De manera inesperada, se sumó ayer una controversia con Brasil, el organizador de la cumbre, cuando el secretario general del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Guilherme Boulos, calificó de “vergonzoso ataque del presidente de Argentina” por la publicación en Instagram de un mapa del continente en el que Brasil aparecía como una gran favela y que Milei había reposteado. El Gobierno luego negó que el Presidente hubiera reposteado el envío, que desapareció rápidamente de la red social.

Más allá del entredicho, tanto Lula como el resto de los países del Mercosur aguardan definiciones desde el Consejo de Europa, que integran los 27 países miembro de la Unión Europea, quienes analizan entre hoy y mañana en Bruselas aprobar o postergar el demorado acuerdo arancelario, comercial y de inversiones con el Mercosur, que a pesar de periódicos avances lleva un cuarto de siglo sin poder destrabarse del todo.

La incertidumbre inicial dio paso al pesimismo en el Mercosur. Mientras España y Alemania siguen siendo los principales impulsores de la firma y aún están esperanzados en conseguir la mayoría necesaria para el aval, Francia e Italia juegan por estas horas un rol central, en la búsqueda de demorar el acuerdo para complacer a sus sectores agrícolas, protagonistas de bloqueos y protestas, ante la posibilidad de competir con el Mercosur sin garantías de éxito.

Los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Giorgia Meloni (Italia) juegan en tándem para demorar la rúbrica hasta el año próximo, postura que motivó el enojo de Lula da Silva, quien ayer mismo anunció que rescindirá el contrato con la eléctrica Enel, de origen italiano, por el apagón en la ciudad de San Pablo. “Ahora sé que ellos [los europeos] no podrán lograr su aprobación [en el Consejo Europeo]”, dijo ayer Lula. “Si no lo hacemos ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. Es bueno saberlo: llevamos 26 años esperando este acuerdo. Es más favorable para ellos [los europeos] que para nosotros”, dijo durante una reunión ministerial, visiblemente molesto.

Más cauto, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó ayer a medios de su país que “se trata de negociaciones que se están haciendo en Europa, no tenemos confirmación aún”, aunque reconoció que la postergación de la firma “es una posibilidad”. Desde el Gobierno, en tanto, repitieron que la posibilidad de firmar el acuerdo “depende de los europeos”. Una curiosidad: anoche, en la extensa charla con Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, en el streaming Carajo, Milei elogió de manera directa a Macron y Meloni. Del presidente francés dijo que es “un tipo muy inteligente, una cabeza no convencional”, y a la presidenta italiana la calificó de “muy amiga” y destacó su pelea conjunta en la “batalla cultural” antes de su llegada al poder.

La reunión de presidentes del Mercosur también tuvo una intrincada serie de idas y venidas que pusieron en riesgo su realización. Todo comenzó cuando Itamaraty corrió la fecha original de la reunión, prevista para el pasado 2 de este mes, para este sábado 20. La cancillería brasileña estimaba, con razón, que la UE no estaría lista en la primera de las fechas para firmar el acuerdo. De inmediato, Paraguay protestó por el cambio, y avisó −en una nota oficial enviada a la coordinadora brasileña del Mercosur, Gisela Padovan− que no habría representación paraguaya el día 20. Lula da Silva contraatacó, y propuso hacer la reunión del Mercosur el 14 de enero, en Brasilia. Paraguay protestó por el nuevo cambio, y −según fuentes del Gobierno− fue Quirno quien intercedió entre ambos para que la reunión se lleve a cabo el 20, aunque con sede en Foz de Iguazú, pegada a la frontera con Paraguay y la provincia argentina de Misiones.

Ya con el vecindario ordenado, el Mercosur aguarda novedades desde la capital de Bélgica, donde el presidente del Consejo, Antonio Costa y los representantes de los 27 miembros debaten un amplio temario que incluirá los conflictos bélicos en Ucrania y el Medio Oriente, las migraciones y la ampliación de la UE. El acuerdo con el Mercosur, incluido en el temario, tendrá en vilo tanto a europeos como a sus posibles socios sudamericanos.