La CGT activa el proceso de renovación de autoridades con el desafío de evitar una fractura

La Confederación General del Trabajo (CGT) dará este miércoles el campanazo de largada para activar el proceso de renovación de autoridades, que culminará el 5 de noviembre con la elección de una nueva cúpula en reemplazo del triunvirato de mando que integran Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña.

Con el desafío de mantener la unidad, el triunvirato convocó para el miércoles a un asado en la sede de textiles (Setia), en Ezeiza. Participarían más de 100 jefes sindicales de las diferentes tribus y servirá como previa a la reunión de consejo directivo, prevista para el jueves, en la que se oficializará que el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso confederal para elegir a las nuevas autoridades. “La intención es no dividirnos, conservar la unidad a toda costa”, dijo a LA NACION un dirigente de peso a cargo de la organización.

En paralelo al almuerzo en Setia, Abel Furlán, jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT, convocó a las regionales de la central obrera en lo que se considera un desafío al triunvirato de mando. Furlán, de nexos aceitados con el kirchnerismo, citó a los dirigentes del interior en la sede del PJ con la intención de reunir apoyos para una posible candidatura a secretario general. “Necesitamos de un plan de lucha, no de confrontar con Milei con comunicados o caminatas”, se lo escuchó decir en una cumbre con otros sindicalistas descontentos con la manera de conducir del triunvirato de mando. Detrás de Furlán se alinearían los mecánicos del Smata, la Asociación Bancaria, gráficos y Luz y Fuerza.

Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Abel Furlán tienen posturas distintas sobre la futura conducción

En el triunvirato de mando relativizaron la maniobra de Furlán y avanzan con el proceso de recambio de autoridades con la premisa de evitar fugas. El proceso de reunificación de 2021, que es el que culmina este año, contó con la participación de 238 sindicatos sobre un total de 250, según fuentes cegetistas. En 2016, cuando también se había adoptado una conducción de tres cabezas ante las diferentes tribus, se unieron 124 de las 213 organizaciones confederadas en ese momento. Es decir, se logró “casi una unidad plena”, según las mismas fuentes.

El desafío ahora es mantener ese grado de representación, aunque surgen dificultades. Una, por ejemplo, es el alto índice de morosidad de los gremios que no pagan su aporte mensual a la central obrera. Por estatuto, ante la morosidad, una organización puede ser dada de baja y ser excluida del padrón. Los dos últimos gremios que dejaron la CGT fueron Tintoreros, por una disputa de encuadre sindical con los camioneros de Moyano, y el de juegos de azar, por alinerarse políticamente con una fuerza opositora al PJ. El panadero Gastón Frutos, a cargo de la tesorería de la CGT, deberá afinar un informe con los deudores para definir el padrón.

Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, cuenta con apoyo de los sectores mayoritarios para llegar a la cúpula de la CGT CGT

Daer, Acuña y Argüello ya anticiparon que dejarán el triunvirato de mando en noviembre. No asoma por ahora un dirigente capaz de reunir a las tribus bajo un mismo techo, por lo que es posible que se repita una conducción de tres cabezas, a pesar de las resistencias de algunos bastiones. Los sectores mayoritarios, encarnados en “los Gordos” (grandes gremios de servicios), los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y Obras Sanitarias) y el moyanismo evalúan esa alternativa para evitar fugas. Sin embargo, se abrieron negociaciones para intentar unificar el mando en una sola persona. En la danza de nombres pican en punta Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Furlán, impulsado por el sector díscolo, dispuesto a desmarcarse del bloque mayoritario. Hay otros dirigentes que orbitan, pero como alternativas en caso de ir otra vez hacia un triunvirato. Ellos son Cristian Jerónimo (Vidro), Maia Volcovinski (Judiciales), Oscar Rojas (Maestranza) y Daniel Vila (Carga y Descarga).

Si bien falta todavía mucho por recorrer, Hugo Moyano, con 81 años, pretende tallar en la nueva conducción. Se alineó con Daer y los “independientes”, y en su entorno ya dan casi como un hecho que su hijo menor, Jerónimo, se quedará con la Secretaría de Juventud. Comenzaría así la era de otro Moyano en la CGT.