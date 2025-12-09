La CGT no participará de la última reunión del Consejo de Mayo disconforme con la reforma laboral del Gobierno

La CGT no participará de la última reunión del Consejo de Mayo que se realiza a partir de las 13.30 en la Casa Rosada. Según pudo confirmar LA NACION, el líder de la Uocra, Gerardo Martínez, que representa a la central sindical en ese órgano consultivo pero no vinculante, mostrará así la disconformidad del sindicalismo con cómo quedó la reforma laboral que presentará el Gobierno en el Congreso, para que se trate en las sesiones extraordinarias que iniciarán mañana 10 de diciembre.

Desde el entorno del líder de la construcción dejaban trascender que ninguna de las objeciones o modificaciones que propuso la CGT en el Consejo de Mayo fueron tenidas en cuenta para el proyecto final de reforma laboral y que, por eso, no tenía ningún sentido participar de esta última instancia de encuentro antes de que el proyecto oficial tome estado público.

Mientras tanto, en distintas terminales de la gestión de Javier Milei aseguraban que el texto no es “antisindical”, sino que solamente busca modernizar el mundo laboral pero sin una afectación sustancial sobre la actividad de los gremios.

Incluso indicaban que la relación de Martínez con la gestión libertaria -que se establece sobre todo y de manera informal a través del estratega Santiago Caputo- es fluida. “Hay buena relación con el sindicalismo en general”, comentaban por los pasillos de Balcarce 50 horas antes del faltazo de la CGT y del inicio del último mitin del Consejo de Mayo.

Los que le bajaban el tono a la ausencia de Martínez lo vinculaban sobre todo a un posicionamiento que contente a los gremios en su contraposición con el Gobierno.

Mientras tanto, se espera que lleguen a Balcarce 50 el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional Cristian Ritondo; y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Ausentes los hermanos Javier y Karina Milei, que viajaron a Oslo para presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, más temprano en la Casa de Gobierno se hizo un encuentro de la cúpula política para coordinar la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del Gobierno se sumaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el estratega Santiago Caputo; y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Por Diputados vino Martín Menem y por el Senado, Patricia Bullrich, que de ahora en más será la interlocutora con ese cuerpo debido al vínculo “irrecuperable” entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

El mitin comenzó alrededor de las 10 y precedió la reunión del Consejo de Mayo. Duró una hora. Al concluir, distintos actores al tanto de las conversaciones aseguraron que el Gobierno buscará impulsar en diciembre todos los proyectos que se puedan.

Desde mañana se acelerará el trámite de las iniciativas, con el Presupuesto 2026 como principal foco, luego de la ronda de gobernadores que hizo Santilli para encontrar votos.