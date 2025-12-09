Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo porque Milei y Villarruel están en el exterior al mismo tiempo

Desde ayer a las 20, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, está a cargo del Poder Ejecutivo. Es que en una situación hasta ahora inédita para la gestión libertaria que se da porque tanto Javier Milei como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se encuentran fuera del país.

Normalmente, cuando el Presidente sale al exterior, el vicepresidente se queda y asume las funciones ejecutivas. En descoordinación total de agendas, y con el vínculo completamente cortado, Milei y Villarruel hicieron viajes internacionales en el mismo momento.

Según pudo averiguar LA NACION de fuentes del Gobierno, Abdala estará a cargo del Ejecutivo hasta el jueves a la mañana, cuando regrese Milei -a las 9.30, según lo previsto-. En el Senado de momento no dieron mayores detalles sobre cómo sigue la agenda de la vicepresidenta.

De acuerdo con la legislación vigente, en caso de acefalía por falta de Presidente y vicepresidente, el Poder Ejecutivo es desempeñado transitoriamente, en primer lugar, por el presidente provisional del Senado. Después, por el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Martín Menem, y a falta de estos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy Horacio Rosatti.

Anoche, Abdala publicó un mensaje en su cuenta de X para contar la novedad. “Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica", escribió y sumó dos hashtags: “te quiero San Luis”, su provincia, y “te quiero Argentina”.

En la Casa Rosada este martes de lluvia será una jornada de intensa actividad porque a las 13.30 comienza la última reunión del Consejo de Mayo. Luego, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar las reformas que el Gobierno incluyó en las extraordinarias. La convocatoria para estas sesiones ya ingresó al Congreso.

Los movimientos en Balcarce 50 están a cargo de Adorni porque tanto Milei como la secretaria general, Karina Milei, partieron ayer a las 20 rumbo a Oslo, Noruega. Tienen pautado llegar este lunes a las 13.30.

Mañana, desde las 9, el Presidente participará de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien respaldó en múltiples oportunidades.

En medio de versiones cruzadas sobre si la dirigente, de 58 años, estará en el evento (se encuentra en la clandestinidad), el Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado llegará a Oslo. Ese mismo día, Milei también estará allí.

El gobierno de Milei reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, de acuerdo con las últimas elecciones, que se hicieron el domingo 28 de julio de 2024. En ese momento, Nicolás Maduro no presentó evidencia, pero se autoproclamó ganador, avalado por la Justicia de su país, que está bajo total influencia del chavismo.

La organización del Premio Nobel destacó de Machado que mantiene “viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, en un mensaje directo contra el régimen de Maduro, que vive en las últimas semanas un fuerte asedio de parte de la gestión estadounidense de Donald Trump, con la que Milei está plenamente alineado.

En su visita, el presidente argentino también se reunirá con el rey Harald V y con el primer ministro Jonas Gahr Støre. Está previsto que llegue de vuelta a Buenos Aires el jueves 11, a las 9.30.

Por su parte, Villarruel está en España. Viajó allá para una serie de encuentros previos al XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en octubre de 2026.

Además, se sumó a los actos de celebración del 47° aniversario de la Constitución española de 1978.

En su anterior visita a ese país, Villarruel causó revuelo porque publicó una foto con Isabel Perón para reivindicarla. Ese fue uno de los momentos de mayor tensión entre la vicepresidenta y Milei, que se diferenció del homenaje y dijo que la exmandataria hizo un “espantoso gobierno”.