La Ciudad le respondió a Di Tullio: aseguró que “las evidencias centrales” en la causa por el ataque a Cristina las aportaron ellos

Los cruces entre oficialismo y oposición por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta siguen. Este mañana se sumó un nuevo capítulo cuando, en una entrevista radial, la senadora cercana a Cristina Kirchner Juliana Di Tullio acusó a la Policía de la Ciudad de no haber “previsto” el atentado contra la vicepresidenta.

“Un grupo de neonazis vendiendo copos de azúcar, bien visibles y bien reconocibles. Ya que la ciudad de Buenos Aires tiene una policía que todo lo ve, que nos espía a todos, podrían haberlo previsto, ¿no? Me parece increíble que no lo hayan hecho”, fueron las palabras de la legisladora kirchnerista en diálogo con AM750. Es que, aunque se compruebe que quienes protagonizaron el intento de asesinato de la vicepresidenta son personas con “estructuras psíquicas muy vulnerables”, para la titular del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara alta, hechos como el sucedido el 1° de septiembre no pueden ser protagonizados por “locos sueltos”.

Las afirmaciones de la parlamentaria bonaerense no pasaron desapercibidas para las autoridades porteñas y fue Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que aseguró que el kirchnerismo tiene una “obsesión” con la fuerza de seguridad porteña.

“La obsesión del kirchnerismo con la Policía de la Ciudad puede tener una sola explicación: los índices de inseguridad más bajos de los últimos 20 años. Enorme mérito de una fuerza que trabaja con profesionalismo a pesar de La Cámpora y sus aliados”, escribió el funcionario porteño en su cuenta de Twitter.

En un segundo mensaje, habló sobre la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y aseguró: “Si quieren saber cómo actuó en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina, consulten en la Justicia: las claves, las cámaras, las evidencias centrales, las aportó la Policía de la Ciudad , la misma a la que para ese entonces ya habían sacado de Juncal y Uruguay”.

Di Tullio también arremetió contra Patria Bullrich

“El fundamentalismo siempre tiene pertenencia y financiamiento, no hay lobos sueltos”, indicó en la misma entrevista y se refirió a la titular de Pro, Patricia Bullrich, aunque sin nombrarla: “Me parece que los silencios cómplices y decididos son muy complicados; me hacen dudar de si todos los dirigentes políticos de la Argentina son democráticos”.

“Nos estamos alejando del pacto implícito que Alfonsín, el peronismo y todos los partidos políticos hicimos alrededor del respeto a la vida del otro”, advirtió Di Tullio, para después agregar: “No es que no haya habido violencia en estos 40 años de recuperación democrática, pero lo que sí había era una inmediata reacción común de todos los partidos políticos que la frenaba. Hoy no la hay, hace varios años que no la hay”.

En ese sentido, la senadora enfatizó en que existe una “crueldad organizada” en contra de la figura de Cristina Kirchner. “Siempre es en contra del peronismo primero, pero eso se lleva puesto después a todos los espacios políticos de la democracia, porque así lo necesita el poder”, apuntó. Y añadió: “El poder está en peligro y la figura que pone al poder en peligro es Cristina. Cristina es la persona más amenazante para el poder, para esa acumulación por desposesión que tiene el poder económico”.

Por último, Di Tullio contó que pudo dialogar con la vicepresidenta tras el ataque y precisó que “está serena y tranquila”. “Ella tiene una fortaleza que es admirable. Ninguno de nosotros la tiene. Cristina es consciente de lo que pasa y no le van a hacer perder el norte”, concluyó.