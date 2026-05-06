La Corte le puso un plazo de 48 horas al TSJ de Santa Cruz para que mande los expedientes sobre el conflicto por la ampliación

EL CALAFATE.- La Corte Suprema decidió ir a fondo en el conflicto candente entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial y solicitó hoy, por segunda vez, en carácter de urgente, el envío de todas las causas vinculadas al conflicto desatado entre los tres poderes de la provincia por la reforma que amplió la corte del distrito.

Pasaron dos semanas desde que el máximo tribunal del país solicitara la información al TSJ. Sin embargo, no hubo respuestas. Por eso, hoy reiteraron el pedido para que la Corte provincial envíe el material solicitado: “Cumpla de inmediato con la remisión, en formato digital, de las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025 que fuera dispuesta con carácter de urgente en la resolución dictada en autos el 23 de abril de 2026” .

La Corte Suprema será quien decida cómo se resuelve el conflicto desatado en diciembre pasado cuando el TSJ bloqueó la ampliación de la Corte impulsada por Vidal y declaró la inconstitucionalidad de la ley votada en agosto. Tras la aprobación de la ley, juraron en sus bancas cuatro vocales en la Corte. Pese a ello, cuatro de los cinco miembros del máximo tribunal cercanos al kirchnerismo desconocieron los nombramientos, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz Prensa Gobierno

El conflicto escaló en los últimos meses. El gobernador, el vice Fabián Leguizamón y los cuatro nuevos vocales fueron en queja a la Corte y ahora sus integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deberán expresarse sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el tribunal local de cinco a nueve miembros. Sin embargo, desde Santa Cruz no le envían la información para avanzar.

Hoy, minutos después de la recepción de la orden, un funcionario de la Dirección General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos respondió por mail a la Mesa de Entradas de la Corte un mensaje casi automático -“informo que se está trabajando para dar cumplimiento con lo solicitado”-, según quedó registrado en la web oficial del Poder Judicial de la Nación.

Tensa disputa

Luego de aprobada la ampliación de la Corte con el voto del oficialismo y la negativa de los diputados kirchneristas, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, a la que el TSJ le hizo lugar, declaró la inconstitucionalidad e invalidó el proceso de designación y toma de juramento de los nuevos vocales.

En paralelo, se abrieron expedientes conexos que hoy forman parte del análisis requerido por la Corte Suprema, que hoy exigió, por segunda vez, el envío urgente de toda la documentación para poder avanzar en la tramitación del caso.