Un socio del primo de “Fred” Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei

Hernán Núñez y Claudio “Lechuga” Ciccarelli se conocieron en la liga de básquet de Viedma. Llegaron a dirigir juntos y entablaron una fuerte amistad. Pasó el tiempo. En 2023, se asociaron en una empresa minera, Gold and Sand SRL, habilitada para realizar todo tipo de actividades relacionadas con esa industria como adquirir, arrendar, y usufructuar minas y canteras. Los documentos están publicados en el Boletín Oficial de Río Negro. Un año después, Nuñez fue contratado por el Ministerio de Capital Humano y quedó a cargo de la agencia territorial local de la Secretaría de Trabajo. Su contrato sigue vigente, según pudo confirmar LA NACION.

Ciccarelli es primo hermano de Federico “Fred” Machado, el empresario acusado en Estados Unidos de fraude y vínculos con el narcotráfico que financió la campaña de José Luis Espert en 2019 y que está en proceso de ser extraditado.

En junio de 2024, la ministra Sandra Pettovello nombró a Núñez por un plazo de 180 días y lo puso a cargo de la agencia territorial de Viedma, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación. A partir de ese momento, esa designación fue ratificada cada seis meses. La última vez fue en abril de este año.

“No es un ñoqui, va a trabajar y está a cargo de la agencia territorial”, contestó una fuente oficial ante una consulta de este medio.

Hernán Nuñez fue designado en Capital Humano en 2024 .

Ciccarelli también es empleado estatal. Como reveló LA NACION este domingo, el primo de Machado cobra un sueldo del Ministerio de Turismo provincial, pero estuvo asignado a la Legislatura desde 2019, el mismo año que Espert fue candidato presidencial y estuvo en Viedma. Según los documentos oficiales, “Lechuga” reportaba al bloque de Juntos Somos Rio Negro, el gobernador Alberto Weretilneck.

Esa relación de dependencia sigue vigente.

El empresario minero está vinculado al caso Espert desde el comienzo. En abril de 2019 organizó la presentación del libro del economista en un hotel de Viedma. Y luego puso a disposición del candidato una camioneta Jeep Grand Cherokee para los traslados de la campaña.

Ese vehículo, según documentos oficiales a los que accedió este medio, había sido transferido a Ciccarelli el 5 de abril de ese año, apenas dos semanas antes del acto en Viedma, pero compraventa se había hecho varios meses antes en la ciudad de Buenos Aires. Ciccarelli habría puesto su nombre por pedido de su primo.

El diario Río Negro fotografió a Fred Machado durante la presentación del libro de José Luis Espert en Viedma. Detrás suyo, a la derecha, asoma Claudio Ciccarelli

Ciccarelli se crió en un barrio popular de Viedma y era profesor de básquet en el Club Atlético San Martín. De repente incursionó en los negocios y comenzó a tener una vida llena de lujos, según él mismo exponía en sus redes sociales.

Ciccarelli, de camisa blanca, junto a los candidatos de LLA en Río Negro: Tortoriello y Villaverde

El primo de Machado se define como un “emprendedor”, pero es un empresario que incursionó en construcción y especialmente en la minería. En 2019, fundó junto a Pablo Mac Mullen la empresa Petrosand, de la que fue director suplente. Y en agosto de 2021 constituyó la sociedad Gold and Sand SRL junto a a Maximiliano Larrañaga. Dos años después, Nuñez reemplazó a Larrañaga y fue designado como gerente suplente, según consta en el Boletín Oficial del 10 de agosto de ese año.

Hernán Nuñez se asoció con Ciccarelli en 2023 en la empresa Gold and Sand

La empresa Gold and Sand aparece mencionada en un pedido de informes que presentó el bloque “Vamos con Todos” en la Legislatura provincial. Esa presentación, a la que accedió LA NACION, apunta a las “concesiones, permisos de cateo, exploración y explotación minera otorgados desde el año 2005 a la fecha a las empresas Eco Friendly SA, Gold Sand SRL, Max Technology SRL, Southcross Logistics, L&C Mining SAC, y cualquier otra firma vinculada a Claudio Ciccarelli o Federico Machado”.

Eco Friendly es una de las empresa de “Lechuga”. Fue creada en 2022 para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje. Ciccarelli ya había empezado a interesarse por la creciente demanda de arenas silíceas en el sector hidrocarburífero, para su utilización en el fracking (fracturación hidráulica).

Los permisos de exploración de Ciccarelli se pueden rastrear fácilmente en el Boletín Oficial de Río Negro. Solo en 2023, pidió autorización para una cantera de arenas silíceas denominada “La Perla RH” y otra llamada “La Finita RH” en la localidad de El Cuy, en el centro de la provincia. Y este año tramitó permisos de exploración de 9699 hectáreas en el distrito Los Menucos. Todos esos trámites pasaron por la Secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador Weretilneck.