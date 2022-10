La dupla Kicillof-Berni, entre la advertencia de Máximo Kirchner y la reaparición de Granados

Mientras Axel Kicillof pospone cualquier decisión sobre Sergio Berni, pese al costo político que le genera en la interna kirchnerista y también con la oposición la violenta actuación policial en el estadio de Gimnasia la semana pasada, Máximo Kirchner envió un mensaje claro al gobernador y al ministro de Seguridad: “Los que se tienen que hacer cargo deben ser responsables, no mirar para otro lado” , advirtió el jefe del PJ bonaerense y líder de La Cámpora.

El hijo de la vicepresidenta se pronunció en esos términos en una reunión del consejo del PJ provincial en La Plata, luego de que uno de los integrantes del órgano partidario advirtió que “con la sanción policial sola no alcanza”, en referencia al pase a disponibilidad del jefe del operativo y de los efectivos que no siguieron el protocolo de la fuerza. En ese contexto, Máximo Kirchner pidió la palabra pero no defendió a Kicillof ni a Berni: “No puede pasar en un gobierno peronista” , enfatizó.

La definición no pasó inadvertida en el local del PJ bonaerense, porque allí se dieron cita -el martes por la tarde- varios funcionarios de la gestión Kicillof, como el jefe de gabinete Martín Insaurralde; y los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo) y Leonardo Nardini (Infraestructura). Justamente uno de ellos, el lomense Insaurralde, fue mencionado para reemplazar a Berni, así como también Julio Alak, el titular de la cartera de Justicia, en una unificación con Seguridad.

Martín Insaurralde, el jefe de gabinete bonaerense, a la salida de la reunión del PJ Santiago Hafford - LA NACION

Pero el gobernador definió no apartar a Berni del cargo mientras la Justicia -que investiga la represión policial- no lo impute como uno de los responsables de los hechos. Sin embargo, Máximo Kirchner no vaciló en admitir que se había “angustiado” por la muerte del hincha César “Lolo” Regueiro en el estadio de Gimnasia, en medio de los gases lacrimógenos que la policía disparó a mansalva, informó el diario platense El Día. El primogénito respondió de esa manera a una intervención del consejero Gabriel Bruera y también recordó cuando iba a la cancha del “lobo” llevado por su abuela Ofelia Wilhelm.

“El sheriff” del conurbano

Los cuestionamientos a Berni por el operativo policial en el bosque platense -que este miércoles se multiplicó en cantidad de efectivos en ocasión del partido entre Gimnasia y San Lorenzo- coincidieron con la filtración de conversaciones reservadas en la cúspide de los gobiernos nacional y bonaerense con una preocupación marcada: que no se desboque la seguridad en el conurbano. En ese marco reapareció en escena el exintendente de Ezeiza Alejandro Granados, apodado “el sheriff”, que supo controlar la policía bonaerense en tiempos de Daniel Scioli como gobernador.

Axel Kicillof recibió en su momento a Alejandro Granados en la sede de la Gobernación

Granados es partidario de la descentralización de la policía bonaerense y así se lo hizo saber a Kicillof algunos meses atrás en la sede de la Gobernación, pero Berni no quiere saber nada con ceder el control de la fuerza a manos de los intendentes. No fue la única reunión que encaró “el sheriff” en los últimos tiempos: también lo consultaron sobre la situación del conurbano el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, según pudo saber LA NACION de fuentes oficialistas.

En la Casa Rosada estarían evaluando la posibilidad de reforzar la seguridad del conurbano con fuerzas federales , en una suerte de reedición del plan que en su momento dispuso el expresidente Néstor Kirchner. Por eso en el peronismo no faltan los que sospechan que la policía bonaerense pudo haber dado un “mensaje” como respuesta a la intención del Gobierno central de poner un pie en su territorio. Berni dijo rápidamente que no se consideraba “responsable” de lo sucedido y Kicillof lo sostiene en el cargo. Pero Máximo Kirchner advirtió: “Si gobernamos, gobernamos; debemos hacernos cargo y no tirar la pelota afuera” .