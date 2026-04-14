Comienza el AmCham Summit 2026: el evento lo cerrará el presidente Javier Milei

Organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, este martes comenzó la nueva edición del AmCham Summit, el evento económico que reúne a empresarios y personajes del arco político nacional e internacional.

Entre otras figuras, en esta oportunidad hablarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

Asimismo, a lo largo de la jornada se les sumarán Horacio Rosatti —presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei.

Apenas pasadas las 9, Mariana Schoua, presidenta de la entidad, fue quien brindó el discurso inaugural: presentó el eje rector de esta edición y analizó la coyuntura económica nacional. Según Schoua, el país se encuentra en un punto de inflexión donde se presenta la oportunidad de “definir cómo crecer en lugar de cómo estabilizar”.

Además sostuvo que la Argentina viene de enfrentar “décadas de inestabilidad macroeconómica, déficit fiscal persistente, inflación crónica y bajos niveles de inversión” y valoró el camino hacia el ordenamiento de las cuentas públicas, pero advirtió que el enfoque no debe ser únicamente el ajuste. “La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente”, señaló y puntualizó que el nivel de inserción internacional es una deuda pendiente, con exportaciones de “apenas el 14% de nuestro PBI”.

Respecto a la agenda de reformas que el sector considera prioritarias, la titular de AmCham destacó que se dieron avances en materia de “respeto a la propiedad intelectual y un sistema laboral más moderno”. Enfatizó también en la urgencia de una transformación estructural del Estado: “La Argentina necesita una reforma fiscal profunda, que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzando hacia un sistema tributario progresivo simple y sin superposición de tributos”.

En la misma línea, instó a trabajar en un “federalismo productivo” y en eliminar las distorsiones que afectan a la agroindustria.

Para finalizar, Schoua vinculó el crecimiento económico al fortalecimiento de la república y sus instituciones: “La calidad institucional es parte del modelo que buscamos construir. No alcanza con crecer, hay que crecer de manera sostenible”. Asimismo, remarcó que el país no debe aislarse y que “la relación con Estados Unidos es estratégica” para acelerar las oportunidades de negocio. Su discurso lo terminó con un pedido de unidad a la dirigencia: “Necesitamos vocación de construir consensos duraderos”.

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