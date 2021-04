La explicación de Fernán Quirós sobre el positivo del Presidente: “Te distraés cinco minutos y chau”

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, volvió a referirse esta mañana al contagio del presidente Alberto Fernández, quien ayer, en el día de su cumpleaños, anunció que tenía coronavirus, e insistió en que es posible contraer Covid-19 pese a estar vacunado porque lo que la droga evita es transitar una enfermedad grave.

“Con las vacunas lo que buscamos es evitar el daño grave y mortal. Las dosis disminuyen muchísimo el riesgo de contagiarse, la vacuna como la Sputnik V evita el 91 por ciento de riesgo de contagiarse, pero no el cien”, dijo el funcionario y agregó sobre la situación del mandatario: “Vos te podés cuidar por horas pero te distraés cinco minutos y chau”.

En diálogo con radio Mitre, Quirós destacó que todas las personas que hayan recibido una o dos dosis deben seguir cuidándose y además aclaró: “Toda persona que tiene el virus contagia. No es que los vacunados no contagian, contagian mucho menos. Si te vacunás, por tres semanas no tenés protección. La protección empieza en la tercera semana”.

“Con la vacuna hay riesgo, pero no de enfermedad grave, es riesgo de una enfermedad en la nariz con moco, no es grave, es muy improbable que vayas a fallecer”, añadió.

Por su parte sobre la llegada de la segunda ola al país, que marcó una suba de casos en los últimos días, el ministro remarcó que las bajas temperaturas pasadas fueron un indicio de lo que podía pasar porque la gente comenzó a reunirse puertas adentro y eso marcó la situación actual. “Vinieron los tres primeros días de fresco en la Argentina, se largó a llover y aumentaron los casos. La gente se metió adentro y el riesgo es mayor”.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Además, sobre la campaña de vacunación en la Ciudad, Quirós dijo que se siente optimista por el ritmo de las negociaciones y las llegadas de dosis en los últimos diez días y predijo que si los arribos continúan a esta velocidad en junio estarán vacunados todos los pacientes de riesgo.

“Si la Argentina sigue sosteniendo la aceleración de vacunas de estos últimos días en junio terminaremos de vacunar a las personas de riesgo. El ritmo de entrega de Sputnik mejoró mucho, estoy más optimista. También hay noticias de que se empezó a destrabar la producción de AstraZeneca”, afirmó.

Tras ello, Quirós volvió a hacer un pedido a todos los argentinos y aseveró que un nuevo esfuerzo, máximo de un mes, puede significar mucho en medio de la crisis. “Lo que nos queda por delante son tres o cuatro semanas de muchísimo cuidado. Si podemos mantener el tapabocas, los cuidados, evitar las reuniones, vamos a poder vacunar a muchísima gente con una ola controlada y vamos a evitar mucho daño”.

Por último, el funcionario confirmó que aún no se vacunó, que será el último en hacerlo y explicó las razones por las que ayer, al asistir al programa de televisión La noche de Mirtha, se dejó el tapabocas puesto todo el tiempo.

“Estoy haciendo de payaso por todos lados con mi barbijo, todo el mundo me burla por eso, pero es una explicación a la gente para saber dónde se contagia: en una mesa con poca distancia es donde uno se contagia”, cerró.

LA NACION