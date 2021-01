La falta de acuerdos traba las sesiones en el Congreso

Con la cita de este miércoles caída, Massa aspira a volver al recinto el 27; la oposición exige un temario acotado, para evitar que se cuelen proyectos conflictivos Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Mientras exige certezas en el temario que se buscará tratar, la oposición mantiene su negativa a convalidar las sesiones extraordinarias. Difícilmente la Cámara de Diputados pueda así empezar su actividad este miércoles, como había propuesto Sergio Massa, que ya puso como nueva meta el miércoles 27. A eso se suma la inactividad de un Senado cerrado en enero por decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El Congreso, a pesar de que el oficialismo lo niegue, probablemente no comience su actividad en las próximas semanas.

"Con el sistema de trabajo remoto es más fácil para el oficialismo llegar al quorum, porque tienen muchos legisladores mayores de 65 años. Y nosotros no podemos acceder a eso si no estamos seguros de que no nos van a meter temas por la ventana", aseguran desde la oposición. Por eso, se niegan a volver a sesionar hasta conocer de antemano, y por escrito, los temas que se tratarán.

En ese marco, el objetivo de sesionar este miércoles, como había propuesto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, parece definitivamente descartado. "No hay posibilidad de que se pueda acordar con los diputados de un día para el otro para que vengan a sesionar. ¿Y los pasajes?", aseguran desde la oposición. "Hay diputados que no consiguen vuelo para la semana que viene. Los legisladores salteños, por ejemplo, están complicados para llegar el jueves", agregan.

En concreto, desde Juntos por el Cambio quieren tener la seguridad de que no se discutirán la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que rechazan de plano y que ya cuentan con media sanción en el Senado.

La oposición quiere sesionar con un temario cerrado, donde se incluyan la sostenibilidad de la deuda externa, los incentivos a la construcción, la ley de créditos hipotecarios y la inversión en ciencia y tecnología, además de la ley de biocombustibles, que el oficialismo se resiste a agregar en el temario. El miércoles pasado, la UCR, Pro y la Coalición Cívica enviaron una carta al presidente de la Cámara pidiendo un temario cerrado y la incorporación de este último proyecto.

Por tratarse de sesiones extraordinarias, es el Poder Ejecutivo quien define el temario de la Cámara de Diputados. "No es que no confiemos en Massa, pero ya nos pasó que terminamos discutiendo, cuando no lo habíamos acordado, sobre el aborto, cuestiones de la ciudad, el impuesto a la riqueza", enumeran.

Sin garantías, desde Juntos por el Cambio se niegan a renovar el protocolo que habilita el sistema de funcionamiento remoto del cuerpo, el cual venció el 3 de enero y debe ser renovado para los próximos 30 días hábiles, hasta el 12 de febrero.

Tampoco firmaron los tres diputados de Consenso Federal, ya que esperan que el oficialismo les garantice que en la primera sesión del cuerpo se incluya el proyecto sobre biocombustibles, que cuenta con aprobación unánime del Senado.

"Queremos que se incluya en el temario la prórroga por cuatro años del régimen de apoyo al sector del biocombustible, que prevé beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas", remarcó el titular de esa bancada, el lavagnistaAlejandro "Topo" Rodríguez.

"Por lo único que Massa quiere sesionar en enero es para diferenciarse de Cristina", aseguran desde la oposición. El Senado iniciará sus actividades en febrero. "La mayor parte de temas que se discutirán deberán pasar por comisión, por lo que no tiene sentido tratarlo en una sesión extraordinaria", aseguran.

Sin embargo, desde el oficialismo confían en sesionar este mes. "Quizá no el miércoles 20, pero en enero se van a poder llevar a cabo las sesiones extraordinarias", sostienen.

