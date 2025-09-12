La fiscal del caso Cuadernos se opone a que los empresarios paguen para evitar el juicio

La fiscal Fabiana León manifestó hoy su rechazo a la propuesta de unos 50 empresarios acusados en la causa de los Cuadernos de las Coimas, quienes pidieron al Tribunal Oral 7 pagar una suma de dinero a cambio de extinguir la acción penal en su contra.

“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”, expresó León, durante la audiencia.

Previamente, los empresarios habían ido manifestando a través de sus abogados los montos de las ofertas de sus propuestas.

La defensa de Ernesto Clarens, por caso, ofreció un departamento en Miami y una embarcación, cuyo valor, sostuvo su abogado defensor, ronda el millón y medio de dólares.

Todos están procesados en el expediente y las cifras monetarias ofrecidas son actualizaciones de los embargos que pesan sobre cada uno ellos.

Para la fiscal, si se aceptara el pago significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”.

Antes del rechazo de la fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) también había expresado su negativa.

“Aceptar esta reparación sería mandar un mensaje de impunidad, que quienes detentan poder económico puedan pagar para extinguir responsabilidad penal; esto no me parece ninguna pavada”, dijo Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios de la UIF.

Noticia en desarrollo